Теперь военный поделился воспоминаниями о первых часах после ранения и о том, как его родители узнали о трагедии. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрака с 1+1".

В первые минуты после ранения Ярослав не думал о том, как сообщит об этом родным. Прежде всего его беспокоили не собственные травмы, а судьбы собратьев.

Я понял, что жив. Была контузия. Но я больше думал о тех раненых и погибших, которые были рядом. Я больше думал о семьях тех, у кого дети погибли или муж,

– признался военный.

Во время эвакуации он понял, насколько серьезное ранение получил.

Я смотрю на руку – рука еще висела, а кости уже не было. Понял, что уже не пришьется,

– описал тот момент Ярослав.

О ранении родителям воин рассказал после первой операции.

Видел пропущенный или какое-то сообщение от отца. Еще никто не знал, что произошло. И я говорю ему: "Сядь. Мама возле тебя? Сядьте. У меня то, то и то". Тянуть с этим не было смысла, все равно все узнали,

– объяснил Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич в больнице/ Фото из его инстаграма

Как на ранение сына отреагировал Константин Грубич?

Для телеведущего этот звонок стал ударом.

Я знаю, что такое, когда тебе звонят из больницы и говорят, что твоего ребенка больше нет. Я не хочу этого снова переживать. И здесь что-то было похожее. Особенно первые ночи тяжело было, потому что нельзя было поделиться ни с кем. Это была тайна, секрет, закрытая информация,

– рассказал Константин.

В то же время он отметил, что собранность сына помогла ему легче пережить эту ситуацию.

Для справки! В 2014 году телеведущий Константин Грубич и его жена потеряли дочь Ольгу. 17-летняя девушка погибла после ДТП: поздно вечером ее сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе. Ольга Грубич три недели находилась в коме, но медики не смогли спасти ее жизнь.

Что известно о Ярославе Грубиче?