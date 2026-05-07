Костянтин Грубич розповів, що його син Ярослав здійснив публічний виступ, хоч раніше уникав таких заходів. Про це ведучий розповів у дописі на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Актор-військовий Володимир Ращук приголомшив схудненням: вражаючі фото "до" і "після"

Костянтин Грубич показав сина з протезом. Та поділився, що Ярослав активно ділиться своїм досвідом та баченням як у соцмережах, так і на різних заходах перед живою аудиторією.

Наш Ярик розповів про свій поки що початковий досвід життя з протезом. Вердикт: який Ярослав молодець, відчувається, що говорив щиро і з бажанням допомогти іншим. Так і є! Пишаюся,

– зазначив телеведучий.



Ярослав Грубич на заході / Фото з інстаграму Костянтина Грубича

На одному з заходів Ярослава прийшла підтримати і його сестра Влада. Також телеведучий показав фото сина з протезом на тлі Майдану Незалежності.



Ярослав Грубич / Фото з інстаграму Костянтина Грубича

Зазначимо, Ярослав Грубич ще на початку року отримав механічний тренувальний протез із гаком, про що розповідав на своїй сторінці. За його словами, це тимчасовий етап – наступним буде біонічний протез з кистю.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?

Оператор та режисер Ярослав Грубич долучився до війська у 2025 році. У липні стало відомо, що він зазнав серйозного поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу. Під час евакуації захисник зрозумів, що втратив руку.

Після першої операції та ампутації Ярослав розповів батькам, що сталося. Як раніше пригадував Костянтин Грубич, зібраність та витривалість сина допомогла йому легше пережити ситуацію. Ярослав Грубич переніс низку операцій.

Згодом на нього чекав тривалий етап реабілітації, що триває досі. Він активно займається спортом, розповідає про свій досвід. Раніше боєць казав, що планує залищитися у війську.