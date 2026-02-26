Грубич возмутился ценой на пластиковую вилку в поезде Укрзализныци: в компании ответили

Константин Грубич рассказал об инциденте, случившемся с ним во время поездки на поезде Укрзализныци. Телеведущий остался недоволен качеством услуг, когда ехал на Интерсити в Полтаву на похороны.

Грубич попросил в буфете пластиковую вилку, однако был шокирован, когда услышал, что она стоит 20 гривен. Историей мужчина поделился на своей странице в фейсбуке.

К такому повороту я был не готов, потому что знаю цены на одноразовую посуду. Это даже не вдвое больше. Это открытый грабеж со стороны компании Ray, что каким-то волшебным способом выиграла тендер на кейтеринг в скоростных электропоездах,

– написал Константин Грубич.

Телеведущий добавил, что еда в поезде была не вкусная, и "цены не соответствуют качеству предложений". По его словам, пластиковая вилка стала вишенкой на торте этой поездки.

Как отреагировали в Укрзализныце?

Представители Укрзализныци уже отреагировали на сообщение Константина Грубича. Они попросили прощения у телеведущего за негативные эмоции, которые он получил во время поездки.

В компании сообщили, что "услуги питания и работу буфетов в скоростных поездах обеспечивает отдельная компания-партнер, которая осуществляет хозяйственную деятельность на основе договора с АО "Укрзализныця"".

В соответствии с условиями таких договоров, формирование ассортимента и установление розничных цен на продукцию и сопутствующие товары (в том числе одноразовую посуду) относится к зоне ответственности поставщика услуг. АО "Укрзализныця" непосредственно не устанавливает ценовую политику и не осуществляет продажу указанной продукции,

– объяснили в компании.

В то же время в Укрзализныце разделяют обеспокоенность Константина по соотношению цены и качества услуг. Там отметили, что вышеупомянутая информация будет передана профильному подразделению и обработана с компанией-партнером в рамках обязательств, прописанных в договоре.

Спасибо за ответ. Сам этот факт – лучше всего в этой истории. Суть ответа – печальная, потому что вы снимаете с себя ответственность за качество предоставления услуг. Тендер до 2029 года? Ужас! Их еда – топ антиякости. Ваш тендер – очевидный пример коррупции!,

– ответил телеведущий.

В Укрзализныце ответили Константину Грубичу / Скриншот из фейсбука телеведущего

Кто такой Константин Грубич?