Этого человека для меня не существует, – Константин Либеров впервые рассказал о конфликте с мамой

Известный фотограф Константин Либеров рассказал о конфликте с мамой. Они не общаются уже 7 лет.

Либеров объяснил, что произошло между ним и мамой. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads фотографа.

Тоже интересно Фотографы Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями

Константин Либеров показал сообщения от мамы, которые пришли посреди ночи. Фотограф признался, что уже 7 лет не общается с ней, ведь женщина "методично пыталась разрушить" его жизнь.

Когда я говорю методично пыталась разрушить – это не только о том, как меня били и унижали в детстве. Кого же не били, правда? А о том, что она, например, придумала, что я украл у нее 1200 долларов, и рассказала это родителям Влады со словами: "Прячьте деньги, когда он рядом". И это через полгода после нашей свадьбы,

– рассказал Константин.

По словам Либерова, мама подарила ему на свадьбу квартиру, однако она была записана на отца. Супруги получали угрозы выселением, когда Константин отказывался откладывать все дела, в частности работу, чтобы "отвезти маму в спортзал".

В конце концов Константин и Влада приняли решение съехать из квартиры. Они забрали все вещи, которые купили на собственные средства, в частности телевизор, после чего мама Либерова написала заявление в полицию, что сын ограбил жилье.

Но это на самом деле мелочи. Точкой невозврата для меня стало то, что когда мы с Владой попали в тяжелое ДТП в 2019 году, где Влада едва не погибла, – ни одного сообщения поддержки, ничего. Так же, когда Владу ранило на фронте. Тогда я точно понял, что этого человека для меня не существует,

– подчеркнул фотограф.

В итоге Константин призвал подписчиков не бояться вычеркивать токсичных людей из своей жизни, даже когда речь идет о маме. На днях мужчина ее заблокировал.

Не делал этого раньше, потому что это мама. И, видимо, какие-то остатки чувств у меня еще были. Больше нет,

– объяснил Либеров.

Константин и Влада Либеровы стали родителями