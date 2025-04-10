Участников "Львов на джипе" раскритиковали из-за высказываний о сексе без желания партнерши
- Константина Трембовецкого и Николая Зырянова из "Львов на джипе" раскритиковали за поддержку настаивания на сексе без желания партнерши в шоу "Срач".
- После негативной реакции зрителей, фрагмент с обсуждением удалили, а комики извинялись за свои высказывания, объяснив, что шоу имеет развлекательный характер.
Участников проекта "Львы на джипе" Константина Трембовецкого и Николая Зырянова раскритиковали в сети после их высказываний в шоу "Срач". Комики якобы в шутку поддержали настаивание на сексе, если партнерша против.
Новый выпуск шоу "Срач" вышел во вторник, 8 апреля. В нем приняли участие постоянные участники "Львов на джипе" – Валентин Михиенко, Николай Зырянов, Константин Трембовецкий и Роман Щербань, и приглашенные гости – участники группы "Курган и Agregat" Амил и Рамил Насировы, информирует Show 24.
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Трембовецкий и Зырянов поддержали настаивание на сексе без желания партнерши
В шоу "Срач" комики и их гости обсуждают темы, которые предлагают зрители. Участники принимают позицию "за" или "против" и отстаивают ее. Затем люди в зале аплодисментами решают чьи аргументы были более убедительными.
Одна из тем нового выпуска звучала так: "Настаивать на сексе, когда вторая половинка не имеет желания". Трембовецкий и Зырянов поддержали позицию "за", а Михиенко, Щербань и Насировы – "против".
У меня есть четкая позиция. Да. Для этого мы и входили с тобой в отношения. Это как подпись: типа мы в отношениях – теперь секс, когда каждый из нас хочет,
– сказал Константин Трембовецкий.
А вот Николай Зырянов заявил: "Даже если не хочешь, потерпи немножко". Когда же комика спросили, что он сделает, если партнерша будет заставлять его к сексу, он ответил так: "Я заставлю себя ради тебя. Я заставлю себя".
Мы просто в этом разговоре очень эмпатично принимаем нежелание девушки. Мы такие типа: ну, она же не хочет, мы должны уважать желание. Но и она должна уважать желание партнера. Партнер тоже не ходит всегда такой. Ну вот, нахлынуло что-то. Она же тоже должна в отношениях, как на марафоне, работать,
– высказался Трембовецкий.
Людей возмутили высказывания комиков
В комментариях под новым выпуском шоу "Срач" немало людей возмутились словами комиков.
- "Люди, если вы не хотите и вас заставляют, – это изнасилование! Парни, девушки, берегите себя!"
- ""Львы" – мой любимый канал, всегда жду выпуски, лайкаю и комментирую, однако сегодня сначала дно пробил Трембовецкий, а на последнем вопросе – все вместе. Обидно и стыдно. Я девушка, и не думала, что такие взгляды еще существуют в современном мире, тем более у участников любимого канала".
- "Замечательные гости, личный стиль и дисклеймер в начале – все есть и это супер! Но есть все же темы, о которых шутить не стоит или быть очень осторожными. Дорогие девушки и парни, если вы не хотите на любом этапе, то вы можете сказать "нет", и любой процесс должен остановиться. Берегите себя".
- "Последняя тема – это просто жесть. Хочется верить, что это прикол, потому что разочаровалась конкретно".
- "Я надеюсь, что Костя когда-то осознает, что он здесь отстаивал подписку на изнасилование, называя это "отношениями".
Комментарии под новым выпуском шоу "Срач":
Реакция Трембовецкого, Зырянова и Лузана
Впоследствии Николай Зырянов попытался объяснить, что шоу имеет развлекательный характер, и что они не имеют целью кого-то обидеть. По его словам, в шоу "Срач" "иногда бывают контроверсионные темы, которые могут кого-то задеть". Комик отметил, что шутки касались их личного опыта в долговременных отношениях.
И даже если представить, что мы так себя ведем... А это неправда, потому что мы все в долгих отношениях. И, конечно, мы против любого вида насилия. Это абсолютно не про нас, потому что мы нормальные мужчины,
– добавил Зырянов.
Николай попросил прощения у людей, которых высказывания комиков оскорбили. В то же время Константин Трембовецкий заявил, что они говорили о "сексе без желания, а не без активного согласия".
По словам Зырянова, в выпуске "были некоторые формулировки, которые некоторые люди восприняли немножко по-своему". Он осознает, что в этом есть их вина, "потому что не достаточно, возможно, четко подали именно то, что хотели подать",
"Но мы тоже не должны думать с точки зрения людей, которые обиделись. Потому что если мы будем так думать, мы превратимся в чат GPT", – добавил Константин Трембовецкий.
На скандал отреагировал и соучредитель канала "Львы на джипе" и военнослужащий Андрей Лузан. Он посмотрел фрагмент из нового выпуска шоу "Срач" и сказал, что обсудит ситуацию с ребятами, и считает, что после этого "будет какой-то результат". Комик добавил, что не разделяет мнение, которое было озвучено в шоу.
Фрагмент с обсуждением этой темы удалили из выпуска
Фрагмент, где комики обсуждали тему настаивания на сексе без желания партнерши, уже удалили из выпуска. В комментариях под видео они попросили прощения у людей, у которых она вызвала негативные эмоции.
"Тема ошибочная, обсуждать это было неправильно. После такого количества тем за все годы, когда-то это могло произойти, работаем дальше и учитываем негативный опыт", – говорится в заметке.
Также "Львы на джипе" напомнили о дисклеймере.