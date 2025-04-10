Участников "Львов на джипе" раскритиковали из-за высказываний о сексе без желания партнерши

Участников проекта "Львы на джипе" Константина Трембовецкого и Николая Зырянова раскритиковали в сети после их высказываний в шоу "Срач". Комики якобы в шутку поддержали настаивание на сексе, если партнерша против.

Новый выпуск шоу "Срач" вышел во вторник, 8 апреля. В нем приняли участие постоянные участники "Львов на джипе" – Валентин Михиенко, Николай Зырянов, Константин Трембовецкий и Роман Щербань, и приглашенные гости – участники группы "Курган и Agregat" Амил и Рамил Насировы, информирует Show 24.

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Трембовецкий и Зырянов поддержали настаивание на сексе без желания партнерши

В шоу "Срач" комики и их гости обсуждают темы, которые предлагают зрители. Участники принимают позицию "за" или "против" и отстаивают ее. Затем люди в зале аплодисментами решают чьи аргументы были более убедительными.

Одна из тем нового выпуска звучала так: "Настаивать на сексе, когда вторая половинка не имеет желания". Трембовецкий и Зырянов поддержали позицию "за", а Михиенко, Щербань и Насировы – "против".

У меня есть четкая позиция. Да. Для этого мы и входили с тобой в отношения. Это как подпись: типа мы в отношениях – теперь секс, когда каждый из нас хочет,

– сказал Константин Трембовецкий.

А вот Николай Зырянов заявил: "Даже если не хочешь, потерпи немножко". Когда же комика спросили, что он сделает, если партнерша будет заставлять его к сексу, он ответил так: "Я заставлю себя ради тебя. Я заставлю себя".

Мы просто в этом разговоре очень эмпатично принимаем нежелание девушки. Мы такие типа: ну, она же не хочет, мы должны уважать желание. Но и она должна уважать желание партнера. Партнер тоже не ходит всегда такой. Ну вот, нахлынуло что-то. Она же тоже должна в отношениях, как на марафоне, работать,

– высказался Трембовецкий.

Людей возмутили высказывания комиков

В комментариях под новым выпуском шоу "Срач" немало людей возмутились словами комиков.

"Люди, если вы не хотите и вас заставляют, – это изнасилование! Парни, девушки, берегите себя!"

""Львы" – мой любимый канал, всегда жду выпуски, лайкаю и комментирую, однако сегодня сначала дно пробил Трембовецкий, а на последнем вопросе – все вместе. Обидно и стыдно. Я девушка, и не думала, что такие взгляды еще существуют в современном мире, тем более у участников любимого канала".

"Замечательные гости, личный стиль и дисклеймер в начале – все есть и это супер! Но есть все же темы, о которых шутить не стоит или быть очень осторожными. Дорогие девушки и парни, если вы не хотите на любом этапе, то вы можете сказать "нет", и любой процесс должен остановиться. Берегите себя".

"Последняя тема – это просто жесть. Хочется верить, что это прикол, потому что разочаровалась конкретно".

"Я надеюсь, что Костя когда-то осознает, что он здесь отстаивал подписку на изнасилование, называя это "отношениями".

Комментарии под новым выпуском шоу "Срач":

Реакция Трембовецкого, Зырянова и Лузана

Впоследствии Николай Зырянов попытался объяснить, что шоу имеет развлекательный характер, и что они не имеют целью кого-то обидеть. По его словам, в шоу "Срач" "иногда бывают контроверсионные темы, которые могут кого-то задеть". Комик отметил, что шутки касались их личного опыта в долговременных отношениях.

И даже если представить, что мы так себя ведем... А это неправда, потому что мы все в долгих отношениях. И, конечно, мы против любого вида насилия. Это абсолютно не про нас, потому что мы нормальные мужчины,

– добавил Зырянов.

Николай попросил прощения у людей, которых высказывания комиков оскорбили. В то же время Константин Трембовецкий заявил, что они говорили о "сексе без желания, а не без активного согласия".

По словам Зырянова, в выпуске "были некоторые формулировки, которые некоторые люди восприняли немножко по-своему". Он осознает, что в этом есть их вина, "потому что не достаточно, возможно, четко подали именно то, что хотели подать",

"Но мы тоже не должны думать с точки зрения людей, которые обиделись. Потому что если мы будем так думать, мы превратимся в чат GPT", – добавил Константин Трембовецкий.

На скандал отреагировал и соучредитель канала "Львы на джипе" и военнослужащий Андрей Лузан. Он посмотрел фрагмент из нового выпуска шоу "Срач" и сказал, что обсудит ситуацию с ребятами, и считает, что после этого "будет какой-то результат". Комик добавил, что не разделяет мнение, которое было озвучено в шоу.

Фрагмент с обсуждением этой темы удалили из выпуска

Фрагмент, где комики обсуждали тему настаивания на сексе без желания партнерши, уже удалили из выпуска. В комментариях под видео они попросили прощения у людей, у которых она вызвала негативные эмоции.

"Тема ошибочная, обсуждать это было неправильно. После такого количества тем за все годы, когда-то это могло произойти, работаем дальше и учитываем негативный опыт", – говорится в заметке.

Также "Львы на джипе" напомнили о дисклеймере.

Дисклеймер в шоу "Срач" / Скриншот с видео