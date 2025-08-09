Скандал вокруг Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии, создал огромный резонанс в сети. На ситуацию отреагировали не только коллеги и друзья актера, но и медийные люди и звезды.

В защиту Анастасии Соловьевой, которая обвинила Темляка в насилии, стало немало украинских звезд. Они пишут ей слова поддержки под заметкой и распространяют ее пост, пишет Show 24.

К слову Екатерина Мотрич и шоу "Эбаут" прокомментировали скандал с Константином Темляком

Наталья Денисенко

Сначала актриса поддержала Костю Темляка со словами о том, что каждый может делать ошибки. Но потом она удалила этот комментарий и написала под сообщением Анастасии слова поддержки.

Я сначала увидела видео Кости, и только сейчас мне прислали ваше сообщение ... Я не думала, что все настолько серьезно. Мне очень жаль, что вам пришлось такое пережить,

– сказала актриса.



Денисенко о скандале / Фото из инстаграма

Даша Квиткова

Блогерша распространила сообщение Анастасии в инстаграм-сториз и жестко высказалась о мужчинах, которые поднимают руку на женщину. В частности, сказала, что "насилие – это сознательный выбор стать агрессором".

Ни одна женщина не должна проходить через насилие. Ни словом, ни взглядом, ни прикосновением, ни оправданием. Мужчины, которые хоть когда-то поднимают руку на женщину – не мужчины. Это слабые, жалкие и отвратительные люди, которые прикрывают свое бессилие агрессией. Им нет оправдания. Никогда,

– написала Даша Квиткова.



Даша Квиткова о скандале / Фото из инстаграм-сториз

Елена Мандзюк

Блогер тоже поддержала Соловьеву и призвала других женщин не молчать о пережитом.

"Девушки, женщины, пожалуйста, не молчите годами о насилии. От этого можно убить себя и дать время палачу издеваться над другими. Я знаю, как это трудно! Психологическое давление и абьюз, унижение, обесценивание, депрессия. Желание умереть и все это руками человека, которому вы отдались полностью", – отметила Мандзюк.



Елена Мандзюк о скандале / Фото из инстаграм-сториз

Валерия Бородина

Бизнесвумен поделилась своей историей пребывания в токсичных отношениях и выразила поддержку тем, кто оказывался в похожих ситуациях.

"Всех кто страдает прямо сейчас – знайте, что там за периметром этой неприятности есть жизнь. Там вы достаточный человек, вас любят и поддерживают. Не надо спасать никого кроме себя, пожалуйста. Спасите себя. Ваша жизнь этого стоит", – подчеркнула Лера Бородина.

Также свои комментарии оставили такие звезды:

Оля Полякова : "Боже, какой ужас! Очень жаль, что вам это пришлось пережить";

: "Боже, какой ужас! Очень жаль, что вам это пришлось пережить"; Даша Астафьева : "Очень смелый и важный поступок. Сложно понять, но хочется поддержать. Пусть все получится";

: "Очень смелый и важный поступок. Сложно понять, но хочется поддержать. Пусть все получится"; Саба Мусина: "Надеюсь, вам станет легче. Спасибо вам за смелость, спасибо, что не молчите. Вы не виновата: ни тогда, ни сейчас".

Кто и как отреагировал раньше: