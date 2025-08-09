Не молчите о насилии, – звезды отреагировали на обвинения в сторону Кости Темляка
- Константина Темляка обвинили в домашнем насилии, что вызвало широкий резонанс в сети; многие украинские звезды поддержали заявление Анастасии Соловьевой.
- Известные личности, такие как Наталья Денисенко, Даша Квиткова, Елена Мандзюк, и Валерия Бородина, выразили свою поддержку жертвам насилия, призывая не молчать о пережитом.
- Жена Константина, Анастасия Нестеренко, заявила, что не может отвечать за действия другого человека, а Jerry Heil и YARMAK удалили клип с Темляком из-за скандала.
Скандал вокруг Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии, создал огромный резонанс в сети. На ситуацию отреагировали не только коллеги и друзья актера, но и медийные люди и звезды.
В защиту Анастасии Соловьевой, которая обвинила Темляка в насилии, стало немало украинских звезд. Они пишут ей слова поддержки под заметкой и распространяют ее пост, пишет Show 24.
К слову Екатерина Мотрич и шоу "Эбаут" прокомментировали скандал с Константином Темляком
Наталья Денисенко
Сначала актриса поддержала Костю Темляка со словами о том, что каждый может делать ошибки. Но потом она удалила этот комментарий и написала под сообщением Анастасии слова поддержки.
Я сначала увидела видео Кости, и только сейчас мне прислали ваше сообщение ... Я не думала, что все настолько серьезно. Мне очень жаль, что вам пришлось такое пережить,
– сказала актриса.
Денисенко о скандале / Фото из инстаграма
Даша Квиткова
Блогерша распространила сообщение Анастасии в инстаграм-сториз и жестко высказалась о мужчинах, которые поднимают руку на женщину. В частности, сказала, что "насилие – это сознательный выбор стать агрессором".
Ни одна женщина не должна проходить через насилие. Ни словом, ни взглядом, ни прикосновением, ни оправданием. Мужчины, которые хоть когда-то поднимают руку на женщину – не мужчины. Это слабые, жалкие и отвратительные люди, которые прикрывают свое бессилие агрессией. Им нет оправдания. Никогда,
– написала Даша Квиткова.
Даша Квиткова о скандале / Фото из инстаграм-сториз
Елена Мандзюк
Блогер тоже поддержала Соловьеву и призвала других женщин не молчать о пережитом.
"Девушки, женщины, пожалуйста, не молчите годами о насилии. От этого можно убить себя и дать время палачу издеваться над другими. Я знаю, как это трудно! Психологическое давление и абьюз, унижение, обесценивание, депрессия. Желание умереть и все это руками человека, которому вы отдались полностью", – отметила Мандзюк.
Елена Мандзюк о скандале / Фото из инстаграм-сториз
Валерия Бородина
Бизнесвумен поделилась своей историей пребывания в токсичных отношениях и выразила поддержку тем, кто оказывался в похожих ситуациях.
"Всех кто страдает прямо сейчас – знайте, что там за периметром этой неприятности есть жизнь. Там вы достаточный человек, вас любят и поддерживают. Не надо спасать никого кроме себя, пожалуйста. Спасите себя. Ваша жизнь этого стоит", – подчеркнула Лера Бородина.
Также свои комментарии оставили такие звезды:
- Оля Полякова: "Боже, какой ужас! Очень жаль, что вам это пришлось пережить";
- Даша Астафьева: "Очень смелый и важный поступок. Сложно понять, но хочется поддержать. Пусть все получится";
- Саба Мусина: "Надеюсь, вам станет легче. Спасибо вам за смелость, спасибо, что не молчите. Вы не виновата: ни тогда, ни сейчас".
Кто и как отреагировал раньше:
- Жена Константина Темляка, Анастасия Нестеренко, заявила, что не может нести ответственность за слова и действия другого человека. Она призналась, что некоторые открытия в сети стали для нее шоком.
- Шоу "Ебаут" и Екатерина Мотрич решительно осудили насилие.
- Jerry Heil и YARMAK удалили клип, в котором сняли Константина Темляка, из-за скандала.