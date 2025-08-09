Скандал навколо Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві, створив шалений резонанс у мережі. На ситуацію відреагували не тільки колеги та друзі актора, але й медійні люди та зірки.

На захист Анастасії Соловйової, яка звинуватила Темляка в насильстві, стало чимало українських зірок. Вони пишуть їй слова підтримки під дописом і поширюють її пост, пише Show 24.

До слова Катерина Мотрич і шоу "Ебаут" прокоментували скандал з Костянтином Темляком

Наталка Денисенко

Спершу акторка підтримала Костю Темляка зі словами про те, що кожен може робити помилки. Та потім вона видалила цей коментар і написала під дописом Анастасії слова підтримки.

Я спочатку побачила відео Кості, і тільки зараз мені прислали ваш допис... Я не думала, що все настільки серйозно. Мені дуже шкода, що вам довелося таке пережити,

– сказала акторка.



Денисенко про скандал / Фото з інстаграму

Даша Квіткова

Блогерка поширила допис Анастасії в інстаграм-сторіз та жорстко висловилась про чоловіків, які підіймають руку на жінку. Зокрема, сказала, що "насильство – це свідомий вибір стати агресором".

Жодна жінка не має проходити через насильство. Ні словом, ні поглядом, ні дотиком, ні виправданням. Чоловіки, які бодай колись підіймають руку на жінку – не чоловіки. Це слабкі, жалюгідні та огидні люди, які прикривають своє безсилля агресією. Їм немає виправдання. Ніколи,

– написала Даша Квіткова.



Даша Квіткова про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Олена Мандзюк

Блогерка теж підтримала Соловйову та закликала інших жінок не мовчати про пережите.

"Дівчата, жінки, будь ласка, не мовчіть роками про насильство. Від цього можна вбити себе і дати час кату знущатись з інших. Я знаю, як це важко! Психологічний тиск і аб'юз, приниження, знецінення, депресія. Бажання померти та все це руками людини, якій ви віддались повністю", – зазначила Мандзюк.



Олена Мандзюк про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Валерія Бородіна

Бізнесвумен поділилась своєю історією перебування у токсичних стосунках та висловила підтримку тим, хто опинявся у схожих ситуаціях.

"Всіх хто страждає прямо зараз – знайте, що там за периметром цієї халепи є життя. Там ви достатня людина, вас люблять і підтримують. Не треба рятувати нікого крім себе, будь ласка. Врятуйте себе. Ваше життя цього варте", – підкреслила Лера Бородіна.

Також свої коментарі залишили такі зірки:

Оля Полякова : "Боже, який жах! Дуже жаль, що вам це прийшлось пережити";

: "Боже, який жах! Дуже жаль, що вам це прийшлось пережити"; Даша Астаф'єва : "Дуже сміливий і важливий вчинок. Складно зрозуміти, але хочеться підтримати. Нехай все вийде";

: "Дуже сміливий і важливий вчинок. Складно зрозуміти, але хочеться підтримати. Нехай все вийде"; Саба Мусіна: "Сподіваюсь, вам стане легше. Дякую вам за сміливість, дякую, що не мовчите. Ви не винна: ні тоді, ні зараз".

