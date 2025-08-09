Не мовчіть про насильство, – українські зірки відреагували на звинувачення в бік Кості Темляка
Скандал навколо Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві, створив шалений резонанс у мережі. На ситуацію відреагували не тільки колеги та друзі актора, але й медійні люди та зірки.
На захист Анастасії Соловйової, яка звинуватила Темляка в насильстві, стало чимало українських зірок. Вони пишуть їй слова підтримки під дописом і поширюють її пост, пише Show 24.
Наталка Денисенко
Спершу акторка підтримала Костю Темляка зі словами про те, що кожен може робити помилки. Та потім вона видалила цей коментар і написала під дописом Анастасії слова підтримки.
Я спочатку побачила відео Кості, і тільки зараз мені прислали ваш допис... Я не думала, що все настільки серйозно. Мені дуже шкода, що вам довелося таке пережити,
– сказала акторка.
Денисенко про скандал / Фото з інстаграму
Даша Квіткова
Блогерка поширила допис Анастасії в інстаграм-сторіз та жорстко висловилась про чоловіків, які підіймають руку на жінку. Зокрема, сказала, що "насильство – це свідомий вибір стати агресором".
Жодна жінка не має проходити через насильство. Ні словом, ні поглядом, ні дотиком, ні виправданням. Чоловіки, які бодай колись підіймають руку на жінку – не чоловіки. Це слабкі, жалюгідні та огидні люди, які прикривають своє безсилля агресією. Їм немає виправдання. Ніколи,
– написала Даша Квіткова.
Даша Квіткова про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
Олена Мандзюк
Блогерка теж підтримала Соловйову та закликала інших жінок не мовчати про пережите.
"Дівчата, жінки, будь ласка, не мовчіть роками про насильство. Від цього можна вбити себе і дати час кату знущатись з інших. Я знаю, як це важко! Психологічний тиск і аб'юз, приниження, знецінення, депресія. Бажання померти та все це руками людини, якій ви віддались повністю", – зазначила Мандзюк.
Олена Мандзюк про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
Валерія Бородіна
Бізнесвумен поділилась своєю історією перебування у токсичних стосунках та висловила підтримку тим, хто опинявся у схожих ситуаціях.
"Всіх хто страждає прямо зараз – знайте, що там за периметром цієї халепи є життя. Там ви достатня людина, вас люблять і підтримують. Не треба рятувати нікого крім себе, будь ласка. Врятуйте себе. Ваше життя цього варте", – підкреслила Лера Бородіна.
Також свої коментарі залишили такі зірки:
- Оля Полякова: "Боже, який жах! Дуже жаль, що вам це прийшлось пережити";
- Даша Астаф'єва: "Дуже сміливий і важливий вчинок. Складно зрозуміти, але хочеться підтримати. Нехай все вийде";
- Саба Мусіна: "Сподіваюсь, вам стане легше. Дякую вам за сміливість, дякую, що не мовчите. Ви не винна: ні тоді, ні зараз".
Хто та як відреагував раніше:
- Дружина Костянтина Темляка, Анастасія Нестеренко, заявила, що не може нести відповідальність за слова й дії іншої людини. Вона зізналась, що деякі відкриття в мережі стали для неї шоком.
- Шоу "Ебаут" та Катерина Мотрич рішуче засудили насильство.
- Jerry Heil та YARMAK видалили кліп, у якому зняли Костянтина Темляка, через скандал.