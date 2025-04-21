Вместе с другими членами королевской семьи: Чарльз III и Камилла посетили пасхальную службу

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла посетили пасхальную церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К ним присоединились и другие члены королевской семьи.

После богослужения люди, собравшиеся на улице, пожелали королю и королеве "счастливой Пасхи". Кроме того, Камила получила букет от девочки, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Принц Эндрю прибыл вместе со своей бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской. Также были принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс. К принцессе Евгении и принцессе Беатрис присоединились их мужья.

Герцог и герцогиня Эдинбурге, принц Эдвард и Софи, прибыли вместе со своим сыном Джеймсом.

Королевская семья посетила пасхальную службу / Фото из инстаграма королевской семьи

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон не было на пасхальной службе

Отметим, что принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили пасхальную службу. Ранее сообщалось, что они решили провести праздничные дни вместе с детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи, в загородном доме в Норфолке. В прошлом году принца и принцессы Уэльских также не было на пасхальной службе.

Тогда прошло несколько недель после того, как Кейт Миддлтон объявила, что лечится от рака. Кстати, в январе 2024 года герцогиня Уэльская сообщила, что у нее наступила ремиссия.

Напомним, что недавно Чарльза III ненадолго госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака. Букингемский дворец объявил о диагнозе короля в феврале 2024 года.