Любовь, выдержавшая бурю: история королевской свадьбы Чарльза и Камиллы, которая ломала традиции

Их любовь называли "самым скандальным романом Великобритании". Ее называли "той женщиной" и обвиняли в разрушении королевского брака. Он 35 лет шел к ней вопреки протоколу, церкви, матери-королеве и мнению миллионов. 9 апреля 2005 года Чарльз III и Камилла наконец стали мужем и женой. И эта свадьба не была похожа ни на одну другую в истории Виндзоров.

24 Канал вспомнил, какой была та свадьба и как развивались отношения пары, которая сегодня возглавляет британский престол.

Первая встреча Чарльза и Камиллы

Будущие супруги познакомились в начале 70-х годов на матче по поло. На тот момент Чарльзу было 22 года, Камилле – 23. По воспоминаниям знакомых, Камилла сразу произвела впечатление на принца своей непосредственностью и чувством юмора. Принц был очарован ее остроумием, острым умом и способностью смеяться над его шутками. Однако отношения не получили одобрения и развития. Королева Елизавета II отправила своего сына на военно-морскую службу. Чарльз писал письма Камилле, и все же в 1973 году она вышла замуж за офицера Эндрю Паркера Боулза. У пары родилось двое детей: сын Том и дочь Лора. Сам Чарльз в 1981 году женился на леди Диане Спенсер. Свадьбу транслировали во всем мире, а британцы воспринимали эту пару как воплощение сказки.



Чарльз и Камилла в 1972 году / Фото Getty Images

Отношения, которые привели к разводу

Однако брак Чарльза и Дианы оказался несчастливым. У супругов были разные взгляды на жизнь, а принц в течение многих лет поддерживал близкие отношения с Камиллой. В 1993 году британские таблоиды опубликовали записи чувственного телефонного разговора между Чарльзом и Камиллой. Скандал получил название "Камиллагейт". в 1995 году принцесса Диана дала интервью BBC, в котором сказала: "В этом браке нас было трое". Это подтвердило предположение о романе Чарльза и Камиллы. в 1996 году Чарльз и Диана официально развелись. Камилла в том же году развелась со своим мужем.

Смерть Дианы и годы в тени

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. В этот период общественная неприязнь к Камилле достигла пика. Ее считали виновной в разрушении брака Чарльза и Дианы. Камилла долгое время избегала публичных мероприятий. Первый совместный выход Чарльза и Камиллы состоялся лишь в 1999 году на вечеринке в лондонском отеле Ritz. Постепенно общественное мнение начало меняться. Камилла сопровождала Чарльза на официальных мероприятиях, хотя ее статус оставался неопределенным.



Выход Чарльза и Камиллы после гибели принцессы Дианы / Фото Getty Images

Помолвка и королевская свадьба

После смерти принцессы Дианы Чарльз ждал восемь лет, прежде чем сделать предложение Камилле. Это было связано с тем, что сыновья не сразу одобрили этот брак, а общественность была крайне негативно настроена к Камилле. Уже 9 апреля 2005 года произошло событие, которого Великобритания ждала десятилетиями, но многие считали его невозможным. Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз официально стали мужем и женой. Как глава англиканской церкви, Ее Величество долго не одобряла повторный брак сына с женщиной, которая, как и Чарльз, имела за плечами развод. Лишь после длительных колебаний и консультаций она дала свое официальное согласие. Без этого разрешения свадьба не могла состояться согласно королевским традициям.



Свадьба Чарльза и Камиллы / Фото Getty Images

Церемония была в Виндзорской ратуше (Guildhall), а не в соборе Святого Павла, где Чарльз женился на Диане. Это была обычная гражданская церемония. Это решение приняли из-за того, что англиканская церковь долгое время не одобряла браки разведенных людей. Присутствовали около 30 человек, преимущественно члены семьи.

Королева Елизавета II не присутствовала на гражданской церемонии в ратуше, однако приняла участие в благословении в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Образ невесты

Для свадьбы Камилла выбрала платье цвета слоновой кости от дизайнеров Robinson Valentine. Поверх платья был светло-голубой костюм. Головной убор шляпа от Филиппа Триси, украшен страусовыми перьями. На церемонию благословения в часовне Святого Георгия Камилла появилась в платье цвета шампань и длинном вышитом пальто. Среди аксессуаров в волосах были золотые перья.

Титул Камиллы: от "принцессы-консорт" до королевы

После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуэльской. Было объявлено, что когда Чарльз станет королем, Камилла будет носить титул "принцесса-консорт" (жена принца). Такое решение приняли, чтобы не оскорблять память принцессы Дианы. Однако ситуация изменилась в 2022 году. После смерти королевы Елизаветы II Камилла была провозглашена королевой-консортом. 6 мая 2023 года ее короновали вместе с Чарльзом III в Вестминстерском аббатстве.



Король Чарльз III и королева Камилла / Фото Getty Images

История отношений Чарльза III и Камиллы длилась более 35 лет с момента знакомства до свадьбы. Она сопровождалась скандалами, осуждением со стороны общества и изменением отношения к королевской семье. На сегодня пара возглавляет британский престол, и является ярким примером того, что чистая и искренняя любовь выдерживает любые испытания.