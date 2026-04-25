24 Канал пригадав, яким було те весілля та як розвивалися стосунки пари, яка сьогодні очолює британський престол.

Перша зустріч Чарльза та Камілли

Майбутнє подружжя познайомилося на початку 70-х років на матчі з поло. На той момент Чарльзу було 22 роки, Каміллі – 23. За спогадами знайомих, Камілла одразу справила враження на принца своєю безпосередністю та почуттям гумору. Принц був зачарований її дотепністю, гострим розумом та здатністю сміятися над його жартами. Проте стосунки не отримали схвалення та розвитку. Королева Єлизавета II відправила свого сина на військово-морську службу. Чарльз писав листи Каміллі, та все ж 1973 року вона вийшла заміж за офіцера Ендрю Паркера Боулза. У пари народилося двоє дітей: син Том та донька Лора. Сам Чарльз 1981 року одружився з леді Діаною Спенсер. Весілля транслювали у всьому світі, а британці сприймали цю пару як втілення казки.



Чарльз та Камілла у 1972 році / Фото Getty Images

Стосунки, які призвели до розлучення

Однак шлюб Чарльза та Діани виявився нещасливим. У подружжя були різні погляди на життя, а принц протягом багатьох років підтримував близькі стосунки з Каміллою. У 1993 році британські таблоїди опублікували записи чуттєвої телефонної розмови між Чарльзом та Каміллою. Скандал отримав назву "Каміллагейт". 1995 року принцеса Діана дала інтерв'ю BBC, у якому сказала: "У цьому шлюбі нас було троє". Це підтвердило припущення про роман Чарльза та Камілли. 1996 року Чарльз та Діана офіційно розлучилися. Камілла того ж року розлучилася зі своїм чоловіком.

Смерть Діани та роки в тіні

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі у 1997 році. У цей період суспільна неприязнь до Камілли сягнула піку. Її вважали винною в руйнуванні шлюбу Чарльза та Діани. Камілла тривалий час уникала публічних заходів. Перший спільний вихід Чарльза та Камілли відбувся лише 1999 року на вечірці в лондонському готелі Ritz. Поступово громадська думка почала змінюватися. Камілла супроводжувала Чарльза на офіційних заходах, хоча її статус залишався невизначеним.



Вихід Чарльза та Камілли після загибелі принцеси Діани / Фото Getty Images

Заручини та королівське весілля

Після смерті принцеси Діани Чарльз чекав вісім років, перш ніж освідчитися Каміллі. Це було пов'язано з тим, що сини не одразу схвалили цей шлюб, а громадськість була вкрай негативно налаштована до Камілли. Вже 9 квітня 2005 року відбулася подія, на яку Велика Британія чекала десятиліттями, але багато хто вважав її неможливою. Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз офіційно стали чоловіком та дружиною. Як голова англіканської церкви, Її Величність довго не схвалювала повторний шлюб сина з жінкою, яка, як і Чарльз, мала за плечима розлучення. Лише після тривалих вагань і консультацій вона дала свою офіційну згоду. Без цього дозволу весілля не могло відбутися згідно з королівськими традиціями.



Весілля Чарльза та Камілли / Фото Getty Images

Церемонія була у Віндзорській ратуші (Guildhall), а не в соборі Святого Павла, де Чарльз одружувався з Діаною. Це була звичайна цивільна церемонія. Це рішення ухвалили через те, що англіканська церква тривалий час не схвалювала шлюби розлучених людей. Були присутні близько 30 осіб, переважно члени родини.

Королева Єлизавета ІІ не була присутня на цивільній церемонії в ратуші, однак взяла участь у благословенні в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Образ нареченої

Для весілля Камілла обрала сукню кольору слонової кістки від дизайнерів Robinson Valentine. Поверх сукні був світло-блакитний костюм. Головний убір капелюх від Філіпа Трісі, прикрашений страусовим пір'ям. На церемонію благословення в каплиці Святого Георгія Камілла з'явилася в сукні кольору шампань та довгому вишитому пальто. Серед аксесуарів у волоссі були золоті пір'їни.

Титул Камілли: від "принцеси-консорт" до королеви

Після весілля Камілла отримала титул герцогині Корнуельської. Було оголошено, що коли Чарльз стане королем, Камілла носитиме титул "принцеса-консорт" (дружина принца). Таке рішення ухвалили, щоб не ображати пам'ять принцеси Діани. Однак ситуація змінилася 2022 року. Після смерті королеви Єлизавети II Камілла була проголошена королевою-консортом. 6 травня 2023 року її коронували разом із Чарльзом ІІІ у Вестмінстерському абатстві.



Король Чарльз III та королева Камілла / Фото Getty Images

Історія стосунків Чарльза ІІІ та Камілли тривала понад 35 років від моменту знайомства до весілля. Вона супроводжувалася скандалами, засудженням з боку суспільства та зміною ставлення до королівської родини. На сьогодні пара очолює британський престол, та є яскравим прикладом того, що чисте та щире кохання витримує будь-які випробування.