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Show24 Королевские семьи Музыка всегда играла значительную роль в моей жизни, –король Чарльз III удивил новым проектом
7 марта, 19:57
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Музыка всегда играла значительную роль в моей жизни, –король Чарльз III удивил новым проектом

София Хомишин

Король Великобритании Чарльз III решил раскрыть свои музыкальные предпочтения публике. Он для этого создал особый проект.

Он называется King's Music Room и будет рассказываться о музыке, которая поднимает настроение монарху и связана с его личными воспоминаниями. Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Программа King's Music Room будет иметь интерактивный формат, где король Великобритании поделится своими любимыми музыкальными треками, среди которых – композиции Боба Марли, Кайли Миноуг и Грейс Джонс. Этот проект создан в сотрудничестве с Apple Music.

Его особенностью станут личные комментарии Его Величества о значении этих песен в его жизни и истории, связанные с исполнителями. Чарльз III называет плейлист "саундтреком к своей жизни" и считает, что музыка должна объединять людей.

Музыка всегда играла значительную роль в моей жизни. Она обладает прекрасной способностью вызывать счастливые воспоминания, утешать нас во времена грусти и переносить в далекие места,
– отметил монарх.

Первый выпуск будет доступен с понедельника, 10 марта – в День Содружества наций

Заметим, на днях королевская семья опубликовала архивные фото Чарльза III, сделанные почти 50 лет назад.