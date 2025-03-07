Музыка всегда играла значительную роль в моей жизни, –король Чарльз III удивил новым проектом

Король Великобритании Чарльз III решил раскрыть свои музыкальные предпочтения публике. Он для этого создал особый проект.

Он называется King's Music Room и будет рассказываться о музыке, которая поднимает настроение монарху и связана с его личными воспоминаниями. Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Программа King's Music Room будет иметь интерактивный формат, где король Великобритании поделится своими любимыми музыкальными треками, среди которых – композиции Боба Марли, Кайли Миноуг и Грейс Джонс. Этот проект создан в сотрудничестве с Apple Music.

Его особенностью станут личные комментарии Его Величества о значении этих песен в его жизни и истории, связанные с исполнителями. Чарльз III называет плейлист "саундтреком к своей жизни" и считает, что музыка должна объединять людей.

Музыка всегда играла значительную роль в моей жизни. Она обладает прекрасной способностью вызывать счастливые воспоминания, утешать нас во времена грусти и переносить в далекие места,

– отметил монарх.

Первый выпуск будет доступен с понедельника, 10 марта – в День Содружества наций

Заметим, на днях королевская семья опубликовала архивные фото Чарльза III, сделанные почти 50 лет назад.