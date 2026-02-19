Король Чарльз III впервые отреагировал на арест брата Эндрю

Король Великобритании Чарльз III впервые отреагировал на арест своего брата Эндрю. Монарх выразил обеспокоенность относительно новостей о подозрении бывшего принца в неправомерных действиях на государственной должности.

Об этом сообщает BBC. Издание опубликовало полное заявление короля.

Король Чарльз III отметил, что нужно обеспечить справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого соответствующие органы проведут надлежащее расследование.

В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество. Позволите мне четко заявить: закон должен идти своим путем. Поскольку этот процесс продолжается, мне было бы неправильно дальше комментировать этот вопрос,

– заявил король Великобритании.

Монарх добавил, что он и другие члены королевской семьи будут продолжать выполнять свои обязанности.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддерживают заявление короля Чарльза III.

Заметим, что ни король, ни Букингемский дворец не были уведомлены об аресте Эндрю заранее.

Что известно об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора?