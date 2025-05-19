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Show24 Королевские семьи Король Чарльз III впервые за долгое время рассказал, как проходит его борьба с онкологией
19 мая, 10:13
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Король Чарльз III впервые за долгое время рассказал, как проходит его борьба с онкологией

София Хомишин
Основні тези
  • Король Чарльз III борется с онкологическим заболеванием.
  • Из-за лечения он временно передал часть обязанностей родственникам, но вернулся к публичной деятельности в апреле 2024 года.
  • Чарльз III признает, что этот опыт тяжелый, но позволяет увидеть лучшее в людях рядом и признался, как сейчас чувствует себя.

Король Чарльз III прокомментировал свое состояние здоровья. Монарх признался, чувствует ли себя лучше на фоне лечения онкологии.

Это было одно из немногих публичных высказываний Чарльза III о его самочувствии. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Mirror.

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Король Чарльз III вместе с королевой Камиллой посетил Брэдфорд, где встретился с предпринимателями, которые поддерживают местные общины. Во время встречи с флористкой Сафиной Хан монарх поинтересовался ее делами, а в ответ услышал вопрос о собственном самочувствии.

Он спросил меня, как я, а я спросила его. На это он показал большой палец вверх и сказал: "Хотелось бы думать, что я уже на лучшей стороне борьбы с раком", 
– рассказала женщина журналистам.

Что известно о состоянии здоровья короля Чарльза III

  • Об онкологическом заболевании монарха стало известно 5 февраля 2024 года. Болезнь обнаружили на ранней стадии во время операции на простате.
  • Из-за лечения Чарльз III временно передал часть обязанностей родственникам, однако в конце апреля вернулся к публичной деятельности.
  • Недавно короля снова госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения, однако впоследствии он вернулся домой.
  • Сам монарх признает, что этот опыт тяжелый, но позволяет увидеть лучшее в людях рядом.