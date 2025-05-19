19 мая, 10:13
Король Чарльз III впервые за долгое время рассказал, как проходит его борьба с онкологией
Основні тези
- Король Чарльз III борется с онкологическим заболеванием.
- Из-за лечения он временно передал часть обязанностей родственникам, но вернулся к публичной деятельности в апреле 2024 года.
- Чарльз III признает, что этот опыт тяжелый, но позволяет увидеть лучшее в людях рядом и признался, как сейчас чувствует себя.
Король Чарльз III прокомментировал свое состояние здоровья. Монарх признался, чувствует ли себя лучше на фоне лечения онкологии.
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Что известно о состоянии здоровья короля Чарльза III
- Об онкологическом заболевании монарха стало известно 5 февраля 2024 года. Болезнь обнаружили на ранней стадии во время операции на простате.
- Из-за лечения Чарльз III временно передал часть обязанностей родственникам, однако в конце апреля вернулся к публичной деятельности.
- Недавно короля снова госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения, однако впоследствии он вернулся домой.
- Сам монарх признает, что этот опыт тяжелый, но позволяет увидеть лучшее в людях рядом.