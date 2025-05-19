Король Чарльз III впервые за долгое время рассказал, как проходит его борьба с онкологией

Это было одно из немногих публичных высказываний Чарльза III о его самочувствии. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Mirror.

Вас также может заинтересовать 7 лет в браке: какой была свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Король Чарльз III вместе с королевой Камиллой посетил Брэдфорд, где встретился с предпринимателями, которые поддерживают местные общины. Во время встречи с флористкой Сафиной Хан монарх поинтересовался ее делами, а в ответ услышал вопрос о собственном самочувствии.

Он спросил меня, как я, а я спросила его. На это он показал большой палец вверх и сказал: "Хотелось бы думать, что я уже на лучшей стороне борьбы с раком",

– рассказала женщина журналистам.