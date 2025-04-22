Не успела спокойно отпраздновать Пасху: королева Норвегии попала в больницу

Королева Норвегии Соня попала в больницу во время Пасхальных праздников. 87-летнюю жену короля Харальда V госпитализировали из-за проблем с дыханием.

Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Daily Mail.

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Так, во время отдыха в шале в Сиккильсдалене, где семья проводила Пасхальные праздники, состояние здоровья королевы Сони требовало неотложной медицинской помощи, из-за чего ее срочно доставили в больницу медицинским вертолетом.

Важно отметить, что в начале года норвежской королеве установили кардиостимулятор из-за нерегулярного сердцебиения. По официальной информации дворца, тогда операция прошла успешно. Нынешняя госпитализация связана с новыми осложнениями – проблемами дыхательной системы.

Ее муж, 88-летний король Харальд V, который является старейшим монархом Европы, также имел проблемы со здоровьем. В прошлом году ему тоже установили кардиостимулятор после инфекции, которой он заразился во время частного путешествия в Малайзию.

Для справки! Королевская пара Харальд V и Соня возглавляет норвежскую монархию уже более тридцати лет – с 17 января 1991 года.

Заметим, накануне умер Папа Римский Франциск. Так, стало известно, когда король Великобритании Чарльз III и его жена, королева Камилла, в последний раз виделись с понтификом.