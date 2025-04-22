Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail.

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Так, під час відпочинку в шале в Сіккільсдалені, де родина проводила Великодні свята, стан здоров'я королеви Соні потребував невідкладної медичної допомоги, через що її терміново доправили до лікарні медичним гелікоптером.

Важливо зазначити, що на початку року норвезькій королеві встановили кардіостимулятор через нерегулярне серцебиття. За офіційною інформацією палацу, тоді операція пройшла успішно. Нинішня госпіталізація пов'язана з новими ускладненнями – проблемами дихальної системи.

Її чоловік, 88-річний король Гаральд V, який є найстаршим монархом Європи, також мав проблеми зі здоров'ям. Минулого року йому теж встановили кардіостимулятор після інфекції, якою він заразився під час приватної подорожі до Малайзії.

Для довідки! Королівська пара Гаральд V та Соня очолює норвезьку монархію вже понад тридцять років – з 17 січня 1991 року.

Зауважимо, напередодні помер Папа Римський Франциск. Так, стало відомо, коли король Великої Британії Чарльз III та його дружина, королева Камілла, востаннє бачилися з понтифіком.