Сколько стоили королевские свадебные платья и какое из них оказалось самым дорогим

Королевские свадьбы всегда отличаются одновременно изяществом и роскошью. На торжество тратят сотни тысяч, однако основное внимание приковано именно к наряду невесты.

У каждой из невест британской королевской семьи свой вкус, поэтому их платья отличаются друг от друга. Однако это обходится в кругленькую сумму. 24 Канал расскажет, сколько стоили их белоснежные наряды, а также в чем заключались их особенности.

Королева Елизавета II

В 1947 году Ее Величество вышла замуж за своего возлюбленного Филиппа. В послевоенные годы ее платье стоило 30 тысяч фунтов стерлингов. Чтобы оплатить такую покупку, Елизавета собирала купоны.

Интересно, что ее праздничное платье создал дизайнер Норман Гартнелл, а в качестве основы использовал китайский шелк. На такой дизайн дизайнера вдохновила картина Боттичелли "Весна".

Свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото Getty Images

Принцесса Диана

Свадьба этой пары состоялась в 1981 году. Люди по всему миру праздновали грандиозное событие, поднимая бокалы за счастье молодоженов. Интересно, что биографы отмечали, что принцесса Диана в последний момент хотела отменить свадьбу, однако от такого решения ее отговорил отец.

Платье леди Ди стоило 151 тысячу фунтов стерлингов. Дизайном занимался Дэвид Эмануэль. Платье было сшито из шелковой тафты цвета слоновой кости, но наибольший фурор произвел 7,5-метровый шлейф. На платье также вручную было пришито около 10 тысяч жемчужин.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото Getty Images

Оригинальное платье, согласно завещанию, перешло в собственность ее сыновей, принцев Уильяма и Гарри.

Кейт Миддлтон

За этой свадьбой также наблюдал весь мир. Платье невесты создала Сара Бертон для Alexander McQueen: с кружевными рукавами, V-образным вырезом и девятифутовым шлейфом. В кружево были вплетены розы, нарциссы, чертополох и трилистник – символы четырех частей Соединенного Королевства. Сразу после церемонии платье стало одним из самых известных свадебных платьев в истории.

Такое творение обошлось в 250 тысяч фунтов стерлингов.

Свадебный образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Меган Маркл

Во время церемонии особое внимание публики было приковано к платью невесты. Его создала британская дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Наряд сшили из гладкого и плотного шелка, а его идеальную форму создали с помощью всего шести швов. Меган хотела, чтобы все страны Содружества были символически рядом с ней, поэтому на длинной фате вышили цветки, характерные для каждого из 53 государств. Актриса признавалась, что даже для принца Гарри это стало неожиданным сюрпризом.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Над платьем и вуалью работали 50 человек около 3900 часов. Стоило оно около 100 тысяч фунтов стерлингов. Меган оплатила наряд из собственного кармана.

Интересно, что покойная монархиня была удивлена свадебным платьем, а именно его цветом. Елизавета II считала, что ей не стоило выбирать столь белоснежное платье, ведь это символ целомудрия и чистоты, а Меган уже ранее была замужем.

Принцесса Евгения

Внучка Елизаветы II также была в роскошном наряде. Дизайнеру пришлось сделать низкий вырез на спине, ведь принцесса в детстве перенесла операцию по исправлению сколиоза. Невеста хотела скрыть шрам.

В своем платье Евгения также использовала чертополох, трилистник, розу Йорков и плющ. Когда все детали были согласованы, главный наряд невесты сшили в Италии.

Свадьба принцессы Евгении / Фото Getty Images

Платье обошлось в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Чье королевское платье стало самым дорогим

Возможно, это вас удивит, но британских конкуренток обошла королева Испании – Летиция. Ее свадебный наряд даже на первый взгляд выглядел очень дорогим и изысканным. Свадьба состоялась в 2004 году. А за платье пришлось заплатить 6 миллионов фунтов стерлингов.

Свадьба королевы Летиции / Фото Getty Images

Кроме того, недавно вышла замуж Тейлор Свифт. Дизайнер ее свадебного платья уже успел поделиться особыми деталями.