Кожна із наречених британської королівської сім'ї має свій смак, тому їхні сукні відрізняються одна від одної. Однак це коштує відповідних грошей. 24 Канал розповість, скільки коштували їхні білосніжні вбрання, а також якими були особливості.

Королева Єлизавета II

У 1947 році Її Величність вийшла заміж за свого коханого Філіпа. У післявоєнні роки її сукня коштувала 30 тисяч фунтів стерлінгів. Щоб оплатити таку покупку, Єлизавета збирала купони.

Цікаво, що її святкове вбрання створив дизайнер Норман Гартнелл, а за основу використав китайський шовк. На такий дизайн чоловіка надихнула картина Боттічеллі "Весна".

Весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа / Фото Getty images

Принцеса Діана

Весілля цієї пари відбулось у 1981 році. Люди по цілому світу святкували грандіозну подію, підіймаючи келихи за щастя молодят. Цікаво, що біографи вказували, що принцеса Діана в останній момент хотіла скасувати весілля, однак від такого рішення її відмовив батько.

Сукня Леді Ді коштувала 151 тисячу фунтів стерлінгів. Дизайном займався Девід Емануель. Її виготовили з шовкової тафти кольору слонової кістки, але найбільшим фурором був 7,5-метровий шлейф. На сукню ще й вручну пришли близько 10 тисяч перлин.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото Getty images

Оригінальна сукня, згідно із заповітом, перейшла у власність її синів, принців Вільяма та Гаррі.

Кейт Міддлтон

За цим весіллям також спостерігав увесь світ. Сукню нареченої створила Сара Бертон для Alexander McQueen: з мереживними рукавами, V-подібним вирізом і дев'ятифутовим шлейфом. У мереживо були вплетені троянди, нарциси, чортополох і трилисник, як символи чотирьох частин Сполученого Королівства. Одразу після церемонії сукня стала однією з найвідоміших весільних суконь в історії.

Такий витвір обійшовся у 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Весільний образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Меган Маркл

Під час церемонії особлива увага публіки була прикута до сукні нареченої. Її створювала британська дизайнерка Клер Вейт Келлер. Вбрання пошили з гладкого та щільного шовку, а її ідеальну форму створили за допомогою всього шести швів. Меган хотіла, щоб усі країни Співдружності були символічно поруч із нею, тому на довгій фаті вишили квіти, характерні для кожної з 53 держав. Акторка зізнавалась, що навіть для принца Гаррі це стало неочікуваним сюрпризом.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images

Сукню та вуаль створювали 50 людей близько 3900 годин. Коштувала вона близько 100 тисяч фунтів стерлінгів. Заплатила за вбрання Меган із власної кишені.

Цікаво, що покійна монархиня була здивована весільною сукнею, а саме, її кольором. Єлизавета II вважала, що їй не варто було обирати настільки білосніжне вбрання, адже це символ цнотливості й чистоти, а Меган уже раніше була заміжньою.

Принцеса Євгенія

Онука Єлизавети II також мала розкішне вбрання. Дизайнером довелось зробити низький виріс на спині, адже принцеса у дитинстві мала операцію для виправлення сколіозу. Наречена хотіла приховати шрам.

У своїй сукні Євгенія також використала чортополох, трилисник, розу Йорків і плющ. Коли всі деталі було узгоджено, головний наряд нареченої пошили в Італії.

Весілля принцеси Євгенії / Фото Getty Images

Сукня обійшлась у 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Чия королівська сукня стала найдорожчою

Можливо, це вас здивує, однак британських конкуренток обійшла королева Іспанії – Летиція. Її весільний наряд навіть, на перший погляд, був дуже дорогим і вишуканим. Весілля відбулось у 2004 році. А за сукню довелось заплатити 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Весілля королеви Летиції / Фото Getty Images

Крім того, нещодавно вийшла заміж Тейлор Свіфт. Дизайнер її весільної сукні уже встиг поділитись особливими деталями.