Офіційні світлини із церемонії зіркова пара ще не оприлюднила, проте в інтернет вже нібито "злили" кілька фото, на яких можна розгледіти весільну сукню Тейлор Свіфт. Відомо, що вбрання для артистки створив дизайнер Джонатан Андерсон, який із 2025 року обіймає посаду креативного директора Christian Dior. В коментарі виданню WWD модельєр поділився подробицями роботи над весільним образом зірки.

Який вигляд Тейлор Свіфт мала у день свого весілля?

Для цього важливого дня співачка обрала весільну сукню від Christian Dior. Образ вона доповнила прикрасами Cartier та туфлями Christian Louboutin, виготовленими спеціально на замовлення.

Працювати з нею (з Тейлор Свіфт, – 24 Канал) було справжнім задоволенням. Ми стали дуже хорошими друзями… Працювати над чиїмось весіллям – це завжди дуже емоційно,

– зазначив Андерсон.

До слова, наречений Тревіс Келсі також з'явився на церемонії в образі від Christian Dior.

Що відомо про весілля Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі?

Пара обмінялася обітницями 3 липня. Весільна церемонія пройшла у спортивному комплексі "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку.

На святі було чимало зіркових гостей. Раніше ми писали про образи Селени Гомес, Дженніфер Лопес і Джіджі Хадід, які були серед запрошених на святі.