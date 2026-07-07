Официальные фотографии с церемонии звездная пара пока не опубликовала, однако в интернет уже якобы "слили" несколько снимков, на которых можно разглядеть свадебное платье Тейлор Свифт. Известно, что наряд для артистки создал дизайнер Джонатан Андерсон, который с 2025 года занимает должность креативного директора Christian Dior. В комментарии изданию WWD модельер поделился подробностями работы над свадебным образом звезды.

Как выглядела Тейлор Свифт в день своей свадьбы?

Для этого важного дня певица выбрала свадебное платье от Christian Dior. Образ она дополнила украшениями Cartier и туфлями Christian Louboutin, изготовленными специально на заказ.

Работать с ней (с Тейлор Свифт, – 24 Канал) было настоящим удовольствием. Мы стали очень хорошими друзьями… Работать над чьей-то свадьбой – это всегда очень эмоционально,

– отметил Андерсон.

К слову, жених Трэвис Келси также появился на церемонии в наряде от Christian Dior.

Что известно о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси?

Пара обменялась клятвами 3 июля. Свадебная церемония прошла в спортивном комплексе "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

На торжестве было немало звездных гостей. Ранее мы писали об образах Селены Гомес, Дженнифер Лопес и Джиджи Хадид, которые были среди приглашенных на торжество.