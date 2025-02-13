Соловий сняла пародию на свое интервью с Эммой Антонюк, которая заявила, что певица была "под шафе"

В июле прошлого года певица Кристина Соловий дала интервью Эмме Антонюк, которое затем активно обсуждали в сети. Недавно интервьюерка предположила, что во время разговора артистка была в состоянии алкогольного опьянения.

Соловий ответила на слова Антонюк, однако сделала это с юмором. Соответствующее видео появилось в инстаграм-сторис певицы Тучи, передает 24 Канал.

Смотрите также Klavdia Petrivna впервые представила трек, с которым хотела пойти на Евровидение

Соловий и Туча, которая предстала в роли интервьюерки, сняли пародию на интервью певицы с Эммой Антонюк. Сперва прозвучал вопрос, привлекают ли Кристину пчелы, на что она ответила: "Только те, что с пасеки Виктора Андреевича", имея в виду третьего президента Украины Ющенко.

После этого артистки обыграли момент со стаканчиком, из которого Туча вытащила женские трусы. Эмма Антонюк ранее завила, что Соловий пришла на интервью с пластиковым стаканом, где было белое вино или игристое.

Лучшее интервью. Наконец узнала, что у Кристины Соловий в стаканчике,

– подписала ролик Туча.

Пародия Соловий и Тучи на интервью с Эммой Антонюк: смотрите видео

Коротко об интервью Эммы Антонюк с Кристиной Соловий