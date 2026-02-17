Кристина Соловий приобрела квартиру в Киеве
- Кристина Соловий приобрела квартиру в Киеве, где она живет с 2016 года.
- Певица называет ее идеальным пространством для творчества.
Украинская певица Кристина Соловий призналась, что может официально называть себя киевлянкой. Ведь недавно она купила себе жилье в столице.
Кристина Соловий в интервью "Наедине с Гламуром" рассказала о важной покупке. Она поделилась, что постоянно живет в Киеве с 2016 года, поэтому это решение было для нее логичным.
К слову Кристина Соловий не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги: певица назвала причину
Могу сказать, что я киевлянка, потому что приобрела квартиру недавно,
– призналась певица.
Кристина Соловий отметила, что не хочет вдаваться в детали, ведь это касается ее личной жизни. Однако она поделилась, что квартира стала ее идеальным пространством для творчества.
"Я сейчас работаю над альбомом, в котором очень много свободы. Такой Кристины Соловий вы еще не видели. Это было важно, и, наверное поэтому я ее так долго ждала и искала. У меня там происходит много встреч с друзьями, с известными героями моего альбома. Я счастлива", – добавила артистка.
Отметим, недавно квартиру приобрели Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, о чем рассказали на своей странице в инстаграме. Однако это помещение будет не им, а сыну Михаилу. Когда жилье обустроят, пара будет сдавать его в аренду.
В каких квартирах живут звезды?
- Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская с мужем и дочками живет в двухэтажном доме с большой кухней, укрытием и огородом.
- Светлана Тарабарова вместе с семьей проживает в одноэтажном доме на 160 квадратных метров. Певица приобрела его 4 года назад.
- Анатолий Анатолич и Юла живут под Киевом. Супруги купили собственное жилье в 2015 году за 150 тысяч долларов. Сначала его площадь составляла 150 квадратных метров, но впоследствии пара достроила террасу.