Кристина Соловий не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги: певица назвала причину
- Кристина Соловий не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги, поскольку она не знала, что организаторы добавили ее как участницу.
- Концерт памяти Степана Гиги состоится 28 марта во Дворце спорта в Киеве.
Дети Степана Гиги после смерти отца готовят большой концерт памяти, который состоится во Дворце спорта в Киеве. Среди заявленных участников была певица Кристина Соловий, однако артистка заявила, что ее на мероприятии не будет.
Соответствующее заявление Кристина Соловий сделала на своей странице в инстаграм-сториз. Певица назвала причину, почему не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги.
К слову Дело отца будет жить, – дети Степана Гиги обратились к публике после потери
Кристина Соловий поделилась, что уважает Степана Гигу и уважает его творчество. И организаторы мероприятия не коммуницировали с ней по поводу участия в концерте.
Мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю,
– написала Кристина Соловий.
Кристина Соловий о концерте памяти Гиги / Фото из инстаграм-сториз
Добавим, что сейчас со страницы Степана Гиги исчезло сообщение, где среди участников была заявлена Кристина Соловий.
Что известно о концерте памяти Степана Гиги?
12 декабря умер народный артист Украины Степан Гига, творчество которого покорило не одно поколение. Однако его музыка будет жить и в дальнейшем, а дело исполнителя будут продолжать его потомки.
После потери отца музыканты Степан Гига младший и Квитослава Гига объявили, что решили организовать большой концерт памяти – он состоится 28 марта во Дворце спорта в Киеве.
В мероприятии примет участие около 50 украинских артистов и коллективов. Они будут исполнять легендарные песни Степана Петровича в новом звучании.
Известно, что на сцену Дворца спорта выйдет Артем Пивоваров, Василий Байдак, Злата Огневич, Виктор Бронюк и многие другие музыканты и артисты.