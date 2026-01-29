Кристина Соловий не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги: певица назвала причину

Дети Степана Гиги после смерти отца готовят большой концерт памяти, который состоится во Дворце спорта в Киеве. Среди заявленных участников была певица Кристина Соловий, однако артистка заявила, что ее на мероприятии не будет.

Соответствующее заявление Кристина Соловий сделала на своей странице в инстаграм-сториз. Певица назвала причину, почему не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги.

Кристина Соловий поделилась, что уважает Степана Гигу и уважает его творчество. И организаторы мероприятия не коммуницировали с ней по поводу участия в концерте.

Мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю,

– написала Кристина Соловий.



Кристина Соловий о концерте памяти Гиги / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, что сейчас со страницы Степана Гиги исчезло сообщение, где среди участников была заявлена Кристина Соловий.

Что известно о концерте памяти Степана Гиги?

12 декабря умер народный артист Украины Степан Гига, творчество которого покорило не одно поколение. Однако его музыка будет жить и в дальнейшем, а дело исполнителя будут продолжать его потомки.

После потери отца музыканты Степан Гига младший и Квитослава Гига объявили, что решили организовать большой концерт памяти – он состоится 28 марта во Дворце спорта в Киеве.

В мероприятии примет участие около 50 украинских артистов и коллективов. Они будут исполнять легендарные песни Степана Петровича в новом звучании.

Известно, что на сцену Дворца спорта выйдет Артем Пивоваров, Василий Байдак, Злата Огневич, Виктор Бронюк и многие другие музыканты и артисты.