Кристина Соловий показала редкие фото с родителями: как они выглядят

Певица Кристина Соловий поделилась осенними моментами из своей жизни и показала, как проводит последние теплые дни 2026 года.

В инстаграме артистка опубликовала серию атмосферных снимков с отдыха, а также показала своих маму и папу.

Похоже, певица решила в полной мере насладиться теплой погодой: она купалась в осеннем озере, пила лавандовый чай, собирала последнюю малину и наблюдала за окружающей природой.

Кристина Соловий показала атмосферные кадры / Фото из инстаграма артистки

Не обошлось и без семейных фото. В частности, певица показала свою маму Александру Стефановну. На одном из снимков они вместе позируют на пляже, наслаждаясь теплым осенним днем.

Кристина Соловий с мамой / Фото из инстаграма певицы

Еще на одном фото Кристина и ее мама позируют среди разноцветных тыкв.

Кристина Соловий с мамой / Фото из инстаграма артистки

Кроме того, артистка в инстаграм-сторис показала редкое фото своих родителей. На нем ее мама и папа вместе позируют на природе.

Кристина Соловий показала маму и папу / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что Кристина Соловий выросла в семье хоровых дирижеров. Именно родители в свое время привили ей любовь к пению и музыкальному искусству.

К слову, ранее Ирина Федишин опубликовала фото со своей мамой, и поклонники не могли не обратить внимание на их сходство.