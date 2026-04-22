Это несправедливо, – Кристина Соловий честно объяснила, почему скрывает бойфренда

Украинская певица Кристина Соловий почти не делится личным после расставания с писателем, Сергеем Жаданом. Однако известно, что сейчас артистка находится в новых отношениях.

Кристина Соловий призналась, что счастлива со своим бойфрендом. Но пока она не планирует делиться деталями, о чем рассказала в интервью BLIK.ua.

Певица объяснила, почему решила пока не рассказывать о новых отношениях. Кристина считает, что это будет "несправедливо" по отношению к тем людям, которые потеряли своего любимого человека, или же пока не могут с ним видеться.

Это, знаете, как выставлять посты о путешествиях. Поэтому, думаю, пока пусть оно будет мое. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать,

– рассказала Кристина Соловий.

Напомним, ранее в комментарии "Наедине с Гламуром" певица рассказывала о том, что приобрела квартиру в Киеве. Именно там она живет с новым бойфрендом и создает музыку.

