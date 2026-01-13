Известный немецкий музыкант Schiller приехал в Киев и встретился с ветеранами

Немецкий музыкант и композитор Кристофер фон Дайлен, известный как Schiller, встретился с украинскими ветеранами, которые восстанавливаются в спортивно-реабилитационном центре "Титановые".

Об этом сообщили на фейсбук-странице "Титановых", передает 24 Канал. Schiller уже не впервые посещает украинских ветеранов.

В спортивно-реабилитационном центре рассказали, что ветеранам важна поддержка.

Кристофер приезжает в "Титанов", чтобы лично пожать руку нашим героям. Его сотрудничество с украинскими артистами, как вот недавний трек с Юлией Саниной, еще раз доказывает: мы – часть мирового культурного пространства,

– говорится в заметке.

В "Титановых" поблагодарили Schiller за искренность и помощь ветеранам, а также за то, что его голос и музыка "звучат в поддержку Украины".

Schiller встретился с украинскими ветеранами / видео из фейсбука "Титановых"

Кристофер фон Дайлен рассказал о своем визите в Украину в инстаграме. Несколько дней назад музыкант попал под обстрел в Киеве, когда враг атаковал столицу ракетами и дронами.

Именно так выглядит и звучит российское определение "мира". Мы слышим взрывы и обстрелы с воздуха. Что ж, видимо, так вы относитесь к своим "братьям и сестрам" с советских времен, чтобы убедить их, что стоит жить под насильственной крышей "Матери-России". Нет, не стоит. Любовь и уважение Украине, которая защищает себя от дьявола, насилия и распада,

– написал он.

Вчера Schiller сообщил в сториз, что уже отправился в Берлин. По дороге он заехал во Львов.

Что еще Schiller делал в Украине?