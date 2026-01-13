Об этом сообщили на фейсбук-странице "Титановых", передает 24 Канал. Schiller уже не впервые посещает украинских ветеранов.
В спортивно-реабилитационном центре рассказали, что ветеранам важна поддержка.
Кристофер приезжает в "Титанов", чтобы лично пожать руку нашим героям. Его сотрудничество с украинскими артистами, как вот недавний трек с Юлией Саниной, еще раз доказывает: мы – часть мирового культурного пространства,
– говорится в заметке.
В "Титановых" поблагодарили Schiller за искренность и помощь ветеранам, а также за то, что его голос и музыка "звучат в поддержку Украины".
Schiller встретился с украинскими ветеранами / видео из фейсбука "Титановых"
Кристофер фон Дайлен рассказал о своем визите в Украину в инстаграме. Несколько дней назад музыкант попал под обстрел в Киеве, когда враг атаковал столицу ракетами и дронами.
Именно так выглядит и звучит российское определение "мира". Мы слышим взрывы и обстрелы с воздуха. Что ж, видимо, так вы относитесь к своим "братьям и сестрам" с советских времен, чтобы убедить их, что стоит жить под насильственной крышей "Матери-России". Нет, не стоит. Любовь и уважение Украине, которая защищает себя от дьявола, насилия и распада,
– написал он.
Вчера Schiller сообщил в сториз, что уже отправился в Берлин. По дороге он заехал во Львов.
Что еще Schiller делал в Украине?
- Напомним, что 10 января в Киеве состоялся большой аудиовизуальный артперформанс "Интерстеллар Акт I: Месяц". Schiller стал хедлайнером мероприятия, проходившего на ВДНХ.
- Музыкант выступил в столице с премьерным альбомом EUPHORIA.
- Событие также имело благотворительную цель. Средства собирали на ликвидацию последствий российских атак по Киеву. Организаторы хотели финансово поддержать волонтеров, которые работают на местах разрушений.