Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Титанових", передає 24 Канал. Schiller уже не вперше відвідує українських ветеранів.
У спортивно-реабілітаційному центрі розповіли, що ветеранам важлива підтримка.
Крістофер приїжджає в "Титанові", щоб особисто потиснути руку нашим героям. Його співпраця з українськими артистами, як от нещодавній трек із Юлією Саніною, ще раз доводить: ми – частина світового культурного простору,
– йдеться у дописі.
У "Титанових" подякувати Schiller за щирість і допомогу ветеранам, а також за те, що його голос і музика "звучать на підтримку України".
Schiller зустрівся з українськими ветеранами / відео з фейсбуку "Титанових"
Крістофер фон Дайлен розповів про свій візит до України в інстаграмі. Кілька днів тому музикант потрапив під обстріл у Києві, коли ворог атакував столицю ракетами й дронами.
Саме так виглядає та звучить російське визначення "миру". Ми чуємо вибухи та обстріли з повітря. Що ж, мабуть, так ви ставитеся до своїх "братів і сестер" з радянських часів, щоб переконати їх, що варто жити під насильницьким дахом "Матері-Росії". Ні, не варто. Любов і шана Україні, яка захищає себе від диявола, насильства та розпаду,
– написав він.
Учора Schiller повідомив у сториз, що вже відправився до Берліна. Дорогою він заїхав у Львів.
Що ще Schiller робив в Україні?
- Нагадаємо, що 10 січня у Києві відбувся великий аудіовізувальний артперформанс "Інтерстеллар Акт I: Місяць". Schiller став хедлайнером заходу, що проходив на ВДНГ.
- Музикант виступив у столиці з прем'єрним альбомом EUPHORIA.
- Подія також мала благодійну мету. Кошти збирали на ліквідацію наслідків російських атак по Києву. Організатори хотіли фінансово підтримати волонтерів, які працюють на місцях руйнувань.