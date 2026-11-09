Какие звезды имеют аккаунты на OnlyFans: от актрисы из "Гарри Поттера" до украинских знаменитостей

Среди пользователей OnlyFans есть не только модели, но и известные певицы, актрисы и шоумены. Для одних платформа стала способом заработать на необычном контенте, для других – возможностью профинансировать творчество или решить финансовые проблемы.

24 Канал рассказывает, кто из мировых и украинских знаменитостей зарегистрировался на OnlyFans и почему они удивили подписчиков.

Джесси Кейв – актриса из "Гарри Поттера"

Британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в фильмах о Гарри Поттере, в марте 2025 года объявила о создании страницы на OnlyFans. Однако знаменитость решила не публиковать привычный для платформы откровенный контент.

Кейв сделала ставку на аудиторию с фетишем на волосы. Она пообещала подписчикам особые звуки, видео и чувственный контент. Месячная подписка стоила 6 долларов. Актриса объяснила, что планирует вести страницу в течение года, чтобы заработать на ремонт дома и погасить долги.

Джесси Кейв / Фото из инстаграма jessiecave

Лили Аллен – зарабатывает на фотографиях ног больше, чем на Spotify

Британская певица Лили Аллен нашла необычный способ монетизировать свою популярность. В 2024 году она создала страницу на OnlyFans, где начала продавать фотографии своих ног.

Идею артистке подсказала мастер по педикюру, которая обратила внимание на высокий рейтинг ее ног на сайте WikiFeet. Впоследствии Аллен призналась, что около тысячи подписчиков платили за доступ к фотографиям, а доход от этого превышал ее заработок от прослушиваний на Spotify.

Лили Аллен / Фото из инстаграма lilyalle

Кейт Нэш – собирала деньги на концертный тур

Британская певица Кейт Нэш решила использовать OnlyFans для финансирования своей музыкальной карьеры. В 2024 году она запустила кампанию "Butts for Tour Buses", что можно перевести как "Ягодицы за туристические автобусы".

Певица публиковала откровенные фотографии, а заработанные средства планировала направить на организацию гастролей. Так Нэш привлекла внимание к проблеме высокой стоимости концертных туров, из-за которой независимым музыкантам становится все сложнее выступать вживую.

Кейт Нэш / Фото из Инстаграма katenash

Игги Азалия – превратила OnlyFans в творческую площадку

Австралийская рэперша Игги Азалия присоединилась к платформе в 2023 году. Она запустила проект Hotter Than Hell, который объединил фотографии, видео, художественные коллаборации и мерч.

Артистка не скрывала, что зарабатывает на подписках немалые деньги. В то же время она подчеркивала важность самостоятельного контроля над собственным имиджем и возможности решать, каким контентом делиться с аудиторией.

Игги Азалия / Фото из инстаграма thenewclassic

Мила Кузнецова и Гарик Корогодский – кто из украинцев имеет аккаунт на OnlyFans

Среди украинцев на платформе есть модель plus-size Мила Кузнецова. Она рассказывала, что не публикует обнаженных фотографий, а зарабатывает преимущественно на общении с подписчиками. В интервью Славе Демину женщина сообщила, что у нее около 100 подписчиков и доход составляет около 3000 долларов в месяц до вычета комиссии платформы.

Мила Кузнецова / Фото из инстаграма mila_kuznetsova10

А вот бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский решил присоединиться к OnlyFans скорее ради внимания. В интервью Славе Демину он показал фотографию, которую подготовил для страницы, и рассказал, что на момент разговора у него был один подписчик. К такому эксперименту его подтолкнула младшая дочь, которая также работает на платформе.

Гарик Корогодский / Фото из инстаграма garikkorogodski

В октябре украинский шоу-бизнес также не обошелся без громких историй – Камалия на броневике, ссора из-за Гиги и другие скандалы месяца.