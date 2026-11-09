Які зірки мають OnlyFans: від акторки "Гаррі Поттера" до українських знаменитостей

24 Канал розповідає, хто зі світових та українських знаменитостей зареєструвався на OnlyFans і чим вони здивували підписників.

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популярні відео

Джессі Кейв – акторка з "Гаррі Поттера"

Британська акторка Джессі Кейв, яка зіграла Лаванду Браун у фільмах про Гаррі Поттера, у березні 2025 року оголосила про створення сторінки на OnlyFans. Проте знаменитість вирішила не публікувати звичний для платформи відвертий контент.

Кейв зробила ставку на аудиторію з фетишем на волосся. Вона пообіцяла підписникам особливі звуки, відео та чуттєвий контент. Місячна підписка коштувала 6 доларів. Акторка пояснила, що планує вести сторінку протягом року, аби заробити на ремонт будинку та погасити борги.

Джессі Кейв / Фото з Інстаграму jessiecave

Лілі Аллен – заробляє на фотографіях ніг більше, ніж на Spotify

Британська співачка Лілі Аллен знайшла незвичайний спосіб монетизувати власну популярність. У 2024 році вона створила сторінку на OnlyFans, де почала продавати фотографії своїх ніг.

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Ідею артистці підказала майстриня педикюру, яка звернула увагу на високий рейтинг її ніг на сайті WikiFeet. Згодом Аллен зізналася, що приблизно тисяча підписників платили за доступ до фотографій, а дохід від цього перевищував її заробіток від прослуховувань на Spotify.

Лілі Аллен / Фото з Інстаграму lilyalle

Кейт Неш – збирала гроші на концертний тур

Британська виконавиця Кейт Неш вирішила використати OnlyFans для фінансування музичної кар'єри. У 2024 році вона запустила кампанію "Butts for Tour Buses", що можна перекласти як "Сідниці за туристичні автобуси".

Співачка публікувала відверті фотографії, а зароблені кошти планувала спрямувати на організацію гастролей. Так Неш привернула увагу до проблеми високої вартості концертних турів, через яку незалежним музикантам дедалі складніше виступати наживо.

Кейт Неш / Фото з Інстагопму katenash

Іггі Азалія – перетворила OnlyFans на творчий майданчик

Австралійська реперка Іггі Азалія приєдналася до платформи у 2023 році. Вона запустила проєкт Hotter Than Hell, який об'єднав фотографії, відео, художні колаборації та мерч.

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Артистка не приховувала, що заробляє на підписках чималі гроші. Водночас вона наголошувала на важливості самостійно контролювати власний образ і вирішувати, яким контентом ділитися з аудиторією.

Іггі Азалія / Фото з Інстаграму thenewclassic

Міла Кузнєцова та Гарік Корогодський – хто з українців має OnlyFans

Серед українців на платформі є модель plus-size Міла Кузнєцова. Вона розповідала, що не публікує оголених фотографій, а заробляє переважно на спілкуванні з підписниками. В інтерв'ю Славі Дьоміну жінка повідомляла про приблизно 100 підписників і дохід близько 3000 доларів на місяць до вирахування комісії платформи.

Міла Кузнецова / Фото з Інстаграму mila_kuznetsova10

А от бізнесмен і шоумен Гарік Корогодський вирішив приєднатися до OnlyFans радше заради уваги. В інтерв'ю Славі Дьоміну він показав фотографію, яку підготував для сторінки, та розповів, що на момент розмови мав одного підписника. До такого експерименту його підштовхнула молодша донька, яка також працює на платформі.

Гарік Корогодський / Фото з Інстаграму garikkorogodski

У жовтні український шоубізнес також не обійшовся без гучних історій – Камалія на броньовику, сварка через Гігу та інші скандали місяця.