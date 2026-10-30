Show24 Мировые знаменитости Дети звезд, умершие раньше своих знаменитых родителей
30 октября, 00:47
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Дети звезд, умершие раньше своих знаменитых родителей

София Бройтман

Недавно мир потрясла новость о смерти 27-летнего Пресли Гербера – единственного сына Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. К сожалению, в мировом шоу-бизнесе есть и другие известные родители, которым пришлось пережить смерть собственных детей.

Эти истории еще раз напоминают, что за звездным статусом скрывается обычный человек со своими радостями и утратами.

Синди Кроуфорд – сын Пресли Гербера

Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Как и его знаменитая мама и младшая сестра Кая, он выбрал модельный бизнес и сотрудничал с известными брендами.

Но в течение последних 10 лет парень боролся с зависимостью. 20 сентября 2026 года Пресли скончался в возрасте 27 лет. Причину смерти пока официально не называли. Для Синди и Рэнди это стало тяжелой семейной утратой.


Пресли Гербер / Фото из его инстаграма

Джон Траволта – сын Джетт

Старший сын Джона Траволты и Келли Престон – Джетт – скончался в январе 2009 года. Мальчику было всего 16 лет. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Багамах. У Джетта случился приступ, после которого он упал в ванной комнате и получил смертельную травму.


Джон Траволта с сыном Джеттом /Фото из соцсетей актера

Эрик Клептон – сын Конор

Одна из самых трагических историй связана со смертью сына британского музыканта Эрика Клептона. В 1991 году его четырехлетний сын Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры в многоэтажном доме.

После смерти мальчика артист на некоторое время ушел из публичной жизни. Впоследствии пережитое нашло отражение в его песне Tears in Heaven.

Eric Clapton – Tears In Heaven: слушать онлайн

Сильвестр Сталлоне – сын Сэйдж

Сэйдж Сталлоне был старшим сыном Сильвестра Сталлоне и Саши Чак. Он тоже работал в кино и снялся вместе с отцом в фильмах "Рокки 5" и "Дневной свет".

В июле 2012 года Сэйджа нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Ему было 36 лет. Позже было установлено, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, а не передозировка, как изначально предполагали СМИ.


Сильвестр Сталлоне и его сын Сейдж / Фото из инстаграма john_ramboo10

Что еще из знаменитостей пережил своих детей?

  • Лиза Мари Пресли – Бенджамин Кио. Ее единственный сын умер в 2020 году в возрасте 27 лет. Причина смерти – самоубийство.
  • Ник Кейв – Артур Кейв. 15-летний сын музыканта погиб в 2015 году от травм, полученных при падении со скалы недалеко от Брайтона.
  • Ник Кейв – Джетро Лазенби. Старший сын певца умер в 2022 году в возрасте 31 года. Причину его смерти семья публично не сообщала.
  • Реджина Кинг – Ян Александер-младший. Единственный сын актрисы скончался в 2022 году, через несколько дней после своего 26-летия. Причина смерти – самоубийство.
  • Майк Тайсон – Экзодус Тайсон. Четырехлетняя дочь боксера погибла в 2009 году в результате несчастного случая: девочка запуталась в шнуре тренажера.
  • Шинейд О'Коннор – Шейн О'Коннор. 17-летний сын певицы умер в 2022 году. Позже стало известно, что это было самоубийство.
  • Анна Николь Смит – Дэниел Смит. 20-летний сын модели умер в 2006 году от смертельного сочетания лекарственных препаратов с запрещенными веществами.
  • Пол Ньюман – Скотт Ньюман. Единственный сын актера скончался в 1978 году в возрасте 28 лет от случайной передозировки алкоголя и запрещенных веществ.
  • Пирс Броснан – Шарлотта Броснан. Приемная дочь актера умерла в 2013 году в возрасте 41 года от рака яичников.
  • Тина Тернер – Крейг Тернер. Старший сын певицы умер в 2018 году в возрасте 59 лет в результате самоубийства.