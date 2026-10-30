Дети звезд, умершие раньше своих знаменитых родителей

Эти истории еще раз напоминают, что за звездным статусом скрывается обычный человек со своими радостями и утратами.

Синди Кроуфорд – сын Пресли Гербера

Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Как и его знаменитая мама и младшая сестра Кая, он выбрал модельный бизнес и сотрудничал с известными брендами.

Но в течение последних 10 лет парень боролся с зависимостью. 20 сентября 2026 года Пресли скончался в возрасте 27 лет. Причину смерти пока официально не называли. Для Синди и Рэнди это стало тяжелой семейной утратой.



Пресли Гербер / Фото из его инстаграма

Джон Траволта – сын Джетт

Старший сын Джона Траволты и Келли Престон – Джетт – скончался в январе 2009 года. Мальчику было всего 16 лет. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Багамах. У Джетта случился приступ, после которого он упал в ванной комнате и получил смертельную травму.



Джон Траволта с сыном Джеттом /Фото из соцсетей актера

Эрик Клептон – сын Конор

Одна из самых трагических историй связана со смертью сына британского музыканта Эрика Клептона. В 1991 году его четырехлетний сын Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры в многоэтажном доме.

После смерти мальчика артист на некоторое время ушел из публичной жизни. Впоследствии пережитое нашло отражение в его песне Tears in Heaven.

Eric Clapton – Tears In Heaven: слушать онлайн

Сильвестр Сталлоне – сын Сэйдж

Сэйдж Сталлоне был старшим сыном Сильвестра Сталлоне и Саши Чак. Он тоже работал в кино и снялся вместе с отцом в фильмах "Рокки 5" и "Дневной свет".

В июле 2012 года Сэйджа нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Ему было 36 лет. Позже было установлено, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, а не передозировка, как изначально предполагали СМИ.



Сильвестр Сталлоне и его сын Сейдж / Фото из инстаграма john_ramboo10

Что еще из знаменитостей пережил своих детей?