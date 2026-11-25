В Пуэрто-Рико определили самую красивую женщину мира. Победу на юбилейном конкурсе одержала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто-Рико. Украина также была среди финалисток – нашу страну представляла Анна Никонова.

В ночь на 25 ноября в Сан-Хуане состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная – 2026". За корону соревновались 116 участниц из разных стран, однако в финал прошли лишь 30 красавиц. Среди них была и украинка Анна Никонова. Кто же завоевала главный титул и какие награды ждут победительницу – 24 Канал рассказывает далее.

Кто победила на конкурсе "Мисс Вселенная – 2026"

Главную корону и титул "Мисс Вселенная – 2026" завоевала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Второе место заняла Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики, а третьей стала венесуэлка Клара Вегас.

Дженнифер Баррето / Фото из инстаграма missuniverse

В пятерку финалисток также вошли Беа Миллан-Виндорски из Филиппин и Джорджия Уоддингтон из Новой Зеландии.

Биография "Мисс Вселенная – 2026" Дженнифер Баррето

Дженнифер Баррето родилась в городе Маягуэс в Пуэрто-Рико. Сейчас ей 27 лет. Она профессиональный психолог и социальный работник. Ее образование довольно обширное: сначала Дженнифер получила степень бакалавра по психологии в Кентукки, а затем – две степени магистра – по психологии и социальной работе.

Победительница замужем и воспитывает семилетнюю дочь Пенелопу. Ее победа стала исторической для конкурса, ведь Дженнифер стала первой мамой за всю 75-летнюю историю "Мисс Вселенная", которая завоевала главную корону.

Интересно, что в модельный бизнес Баррето пришла совсем недавно. У нее не было опыта участия в конкурсах красоты, и впервые она вышла на подиум лишь в феврале 2026 года. К национальному конкурсу "Мисс Вселенная Пуэрто-Рико" она начала готовиться в 2025 году, а уже в июне 2026-го одержала победу, представляя муниципалитет Сан-Себастьян.

Мисс Вселенная-2026 Дженнифер Баррето: фото

До этого Дженнифер строила карьеру в социальной сфере. В 2021 году она начала работать на военной базе Форт-Кавасос в Техасе в рамках программы поддержки семей военнослужащих. Она помогала жертвам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, занималась профилактикой кризисных ситуаций и поддержкой семей военнослужащих.

Также Баррето работала волонтером в медицинском центре Carl R. Darnall Army Medical Center, а впоследствии стала специалистом по профилактике. Среди направлений ее работы – защита детей, предотвращение насилия и поддержка психологического здоровья сообществ.

Как выступила Украина на "Мисс Вселенная – 2026"

Анна Никонова / Фото из инстаграма missukraine_universe

Украину на международном конкурсе представляла Анна Никонова. Украинка смогла пройти в топ-30, однако попасть в пятерку лучших участниц ей не удалось.

Несмотря на это, представительница Украины стала участницей финального шоу юбилейного конкурса красоты, где собрались участницы из более чем сотни стран мира.

Какие призы получила победительница "Мисс Вселенная – 2026"

Помимо короны и почетного титула, Дженнифер Баррето ждет ряд подарков от партнеров конкурса. Их перечень может меняться в зависимости от года, однако среди традиционных наград – драгоценные украшения и возможности обучения в престижных учебных заведениях.

Также победительница будет получать не менее 250 тысяч долларов в год. Важно, что это не единовременный денежный приз, а зарплата за выполнение обязанностей "Мисс Вселенная". В течение года Дженнифер будет представлять организацию на международных, светских и благотворительных мероприятиях, а также участвовать в рекламных проектах и сотрудничать с мировыми брендами.

Кстати, ранее мы рассказывали, что известно об украинской участнице конкурса "Мисс Вселенная – 2026" Анне Никоновой. Модель откровенно ответила на вопросы о личной жизни и раскрыла свои параметры.