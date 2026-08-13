Своих бьют сильнее всего: Кулеба неожиданно встал на сторону Поляковой в скандале вокруг ее заявлений

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в обсуждении громкого заявления певицы Оли Поляковой. Дипломат частично разделил возмущение артистки по поводу хейта, однако категорически осудил ее радикальные сравнения.

Резонанс вокруг заявлений Оли Поляковой неожиданно вывел в публичную дискуссию и Дмитрия Кулебу. Экс-министр иностранных дел частично согласился с артисткой, но в то же время четко отмежевался от ее сравнения Украины с концлагерем, назвав его фактологически неверным.

В беседе на YouTube-канале он подчеркнул, что понимает эмоции, которые Полякова вкладывала в свои слова, но не поддерживает чрезмерные и неточные формулировки. По его мнению, главная проблема в том, что чаще всего подвергаются нападкам те, кто остается в Украине и продолжает здесь работать.

Но в целом я хочу сказать, что разделяю ее главный тезис: больше всего преследуют тех, кто здесь, кто принял решение жить в Украине, приносить какую-то пользу своей стране. Своих бьют больше всего. Это правда,

– сказал Кулеба.

Он также отметил, что давно следит за социальными сетями и помнит, как публичные споры постепенно меняли свой характер. Если раньше от оппонента требовали конкретных действий, то теперь в центре конфликта все чаще оказываются именно требования извинений.

По словам Кулебы, в украинском инфопространстве сформировался новый слой людей, для которых важно не столько разрешить спор, сколько заставить других извиниться. Именно это, по его мнению, и подпитывает волны хейта вокруг известных людей.

Несмотря на частичную поддержку артистки, экс-министр отдельно подчеркнул, что сравнение Украины с концлагерем неприемлемо. Он назвал такую аналогию ошибочной и искажающей реальность.

Оля Полякова / скриншот из видео

В центре его комментария оказалась не сама эмоция Поляковой, а форма, в которую она была вложена. Именно резкость высказывания, по мнению Кулебы, и стала причиной нового витка скандала.

Ранее резонансные слова Оли Поляковой широко обсуждались в соцсетях и СМИ. Ее заявление вызвало волну критики, однако часть аудитории встала на сторону певицы, подчеркивая право говорить о давлении и травле.

Именно на этом фоне и появился комментарий Кулебы, который, с одной стороны, поддержал ключевую мысль о несправедливой агрессии в отношении тех, кто остается в Украине, а с другой – не согласился с радикальным сравнением, которое и вызвало наибольшее количество обсуждений.