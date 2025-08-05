Участники группы "Курган и Agregat" резко высказались об Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Артисты заявили, что артист использует в своем творчестве "шароварный" суржик.

Об Андрее Данилко Евгений Володченко, Амил и Рамил Насировы заговорили на пресс-конференции фестиваля "Файне місто". Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Селюки".

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Представитель портала Музвар задал вопрос участникам группы "Курган и Agregat": "Вы поете на суржике, Андрей Данилко тоже говорит, что поет на суржике. Не нивелирует ли то, что он говорит, что тоже поет на суржике, ваш суржик, хотя это чисто русский у него?"

Евгений Володченко ответил, что их песни написаны на суржике и диалекте. Так разговаривают жители села Близнюки Харьковской области, отсюда родом артисты. Он добавил, что у Андрея Данилко "более шароварный" суржик.

У него, мне кажется, некоторые песни, будто кто-то в общежитии пытается на русском говорить. Короче, его суржик более неполноценный, чем наш,

– сказали участники группы.

Артисты отметили, что некоторые песни Верки Сердючки написаны суржиком, но есть и полностью русскоязычные.

Я бы к суржику вообще не докапывался, если бы он себя так не вел в публичном пространстве, как он сейчас себя ведет, позволяя другим людям, у которых нет своей позиции, вести себя так же,

– сказал Евгений Володченко.

Скандал с Веркой Сердючкой и русскоязычными песнями

Напомним, что в июне разгорелся скандал из-за концерта Верки Сердючки в Киеве, где звучали песни на русском языке, в частности "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана".

Тарас Кремень, который на тот момент был Уполномоченным по защите государственного языка, раскритиковал концерт Сердючки, на инцидент также отреагировали правоохранители.

"Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте – полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа", – прокомментировали инцидент в команде артиста.

Директора локации, где выступала Верка Сердючка, оштрафовали на 425 гривен.