Купил за первые боевые, – Тополя показал символическую вещь, которая выстояла после обстрела

В ночь на 23 июня Киев снова подвергся ракетному обстрелу со стороны России. В результате атаки пострадала квартира лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.

В то же время музыкант показал особую вещь, которая уцелела среди разрушений. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Тополи.

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Так, несмотря на ракетную атаку возле дома артиста продолжает развеваться флаг.

Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время служил в Харьковские области. И вот, несмотря на прилет, он выстоял. И мы выстоим,

– написал Тарас Тополя.

Напомним, в ночь на 23 июня российская баллистическая ракета попала в соседний дом с домом Тараса и Елены Тополи. Взрывная волна повредила квартиру певцов. В доме выбило окна, вырвало бронированные двери и частично обвалились стены. К счастью, семья не пострадала.

Тогда Елена Тополя показала первые минуты после атаки на Киев, а фронтмен "Антител" показал уничтоженную квартиру.