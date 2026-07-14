Федеральная служба безопасности Российской Федерации официально обвинила известного украинского рэпера и блогера Kyivstoner (Альберта Васильева) в подготовке масштабной атаки на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья.

По сообщениям пропагандистских СМИ, музыкант действовал при поддержке Службы безопасности Украины и координировал запуск 35 FPV-дронов, которые организаторы якобы ввезли контрабандой из Европы. В свою шпионскую схему российские силовики втянули даже граждан Молдовы и подростков в возрасте от 13 до 16 лет, задачей которых якобы была массовая активация SIM-карт для проведения операции.

Исполнитель довольно эмоционально отреагировал на такие обвинения в своих соцсетях. Особое возмущение у него вызвали не только абсурдные обвинения в терроризме, но и то, что на фоне этой истории в сети его начали называть наркодилером.

Альберт категорически опроверг все слухи о распространении кокаина. К тому же он отметил, что у него действительно много связей и он может кому-то помочь, но такой откровенный клеветнический напад терпеть не собирается.

Кто такой Kyivstoner и как он относится к российско-украинской войне

Kyivstoner – украинский блогер и рэп-исполнитель, который приобрел популярность благодаря участию в группе "Грибы". В течение длительного времени артист жил и работал в США и России, а после начала полномасштабного вторжения уехал из Украины. Поскольку у рэпера есть американское гражданство, он легально пересек границу и сейчас проживает в Европе, где продолжает свою творческую деятельность. Хотя жена исполнителя уверяет, что он регулярно оказывает финансовую помощь украинской армии, Kyivstoner не раз попадал в громкие скандалы.

В частности, в 2021 году общественность возмутил инцидент в центре Киева, когда рэпер на камеру скандировал "Россия" вместе с гостями из Челябинска, а в личных сообщениях удивлялся вопросам о войне.

А уже во время полномасштабного вторжения исполнитель возмутил сеть грубой перепалкой с защитником "Азовстали" Давидом Касаткиным ("Химиком"). Тогда рэпер упрекал военного за частые разговоры с прессой вместо реальной службы на передовой.

Напомним, ранее Kyivstoner признавался, что скучает по Москве и людям, которые там живут.