Kyivstoner, который выехал из Украины во время вторжения, объяснил, почему не переходит на украинский

Украинский блогер, рэпер и бывший участник популярной группы "Грибы" Kyivstoner (Альберт Васильев) продолжает публично общаться на русском языке, несмотря на войну. Мужчина объяснил, почему не переходит на украинский.

Kyivstoner пришел на подкаст, где рассказал, какая у него позиция по языковому вопросу. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.

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Сначала Kyivstoner спросил у Василия Тимошенко, почему тот перешел на украинский язык. Блогер уточнил, сделал ли он это по собственному желанию, или из-за того, что боялся, что его "отменят".

Тимошенко признался, что долгое время не хотел переходить на украинский. Впоследствии Василий начал получать много сообщений, где люди выражали недовольство, поэтому изменил язык.

В то же время Kyivstoner заявил, что "говорит на том языке, на котором ему удобно". Блогер добавил, что ему проще общаться на английском, но многие люди, его не поняли бы.

Мужчина отметил, что не живет в Украине, а коммуницирует с аудиторией онлайн, поэтому считает, что ему не имеют права указывать, на каком языке общаться в интернете.

Если бы я сейчас был в Украине и меня звали бы на какие-то телепередачи, я бы общался на украинском языке. Меня знают во всем мире. Русский язык – этот тот мост, который связывает меня с другими странами СНГ. Поэтому я разговариваю на этом языке. Я не разговариваю на русском, чтобы поддержать советские нарративы,

– сказал Kyivstoner.

Напомним, что Kyivstoner выехал в США во время полномасштабного вторжения. Жена блогера рассказывала, что мужчина имеет американское гражданство, поэтому покинул Украину законно.

Интервью с Kyivstoner: смотрите видео онлайн

Блогер заметил, что "не видит свой юмор на украинском". Kyivstoner подчеркнул, что не будет переходить на государственный язык из-за недовольных комментариев, а сделает это только добровольно.

"Если бы ты мне сказал: "Альберт, извини, пожалуйста, но мне будет неудобно, если ты будешь говорить на русском", я бы говорил с тобой на украинском языке. Но ты этого не сделал. Почему типы в моем личном пространстве рассказывают, что мне надо делать? Разве это свобода слова? Разве это то, к чему мы шли – чтобы тебе рассказывали, как жить и диктовали требования? Мы же хотим все быть свободными людьми", – добавил блогер.