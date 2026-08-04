Известная певица LAMA впервые с начала полномасштабной войны уехала в отпуск за границу
Украинская певица LAMA, настоящее имя которой Наталья Дзенкив, впервые с начала полномасштабного вторжения позволила себе полноценный отдых за границей.
Артистка опубликовала в инстаграме снимки из отпуска в Греции и призналась, что это ее первое настоящее путешествие с целью отдыха за последние пять лет. До этого она выезжала за пределы Украины только ради благотворительных выступлений.
LAMA провела в Греции неделю. Исполнительница рассказала, что решение об отпуске возникло неожиданно, но именно оно помогло ей наконец-то выдохнуть и перезагрузиться.
Море, тишина, колоритные места и возможность побыть наедине с собой помогли мне восстановить силы. Я вернулась домой с ощущением, что готова снова отдавать всю себя сцене и своим зрителям,
– поделилась LAMA.
На снимках из отпуска звезда предстала в прекрасной форме.
Для просмотра фото листайте вправо:
Под публикациями сразу появились десятки комментариев с комплиментами. Поклонники писали, что артистка выглядит чрезвычайно эффектно.
- "Каждый раз удивляюсь, откуда у LAMA столько фотографий двадцатилетней давности в таком качестве";
- "Легенда. Выглядишь очень молодо";
- "Непревзойденная";
- "Невероятная".
Комментарии под фото певицы LAMA из отпуска / Скриншоты из инстаграма
Кстати, недавно впервые за пять лет в зарубежный отпуск с мужем отправилась хореограф Илона Гвоздева.