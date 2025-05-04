В Бразилии полиция предотвратила теракт на шоу Леди Гаги: там было более 2 миллионов человек
- Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, где были более 2,1 миллиона человек.
- Во время операции "Фальшивый монстр" правоохранители обнаружили онлайн-ячейки, арестовали лидера группы и задержали подозреваемого подростка.
- Подозреваемые вербовали несовершеннолетних для нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ. Рейды провели за несколько часов до концерта, без паники среди населения.
Бразильская полиция предотвратила теракт, который хотели совершить во время бесплатного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 3 мая. Тогда на мероприятии собралось более 2,1 миллиона человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News и Associated Press.
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Как полиция предотвратила теракт на концерте Гаги в Бразилии
По данным Гражданской полиции Рио-де-Жанейро, которая работала в координации с Министерством юстиции страны, теракт планировала группа, которая пропагандирует язык вражды и занималась радикализацией подростков. Они призывали несовершеннолетних к самоповреждению и насилию.
Подозреваемые вербовали участников, в частности несовершеннолетних, для осуществления скоординированных нападений на мероприятии с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова,
– заявили в полиции.
Министерство юстиции заявило, что вербовщики назвали себя фанатами Гаги, известными как "Маленькие монстры".
Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Гаги в Бразилии / Фото из аккаунта @metgalacrave в соцсети Х
После отчета разведки полиция начала операцию, которую назвала – "Фальшивый монстр". В ходе расследования бразильские правоохранители обнаружили онлайн-ячейки, которые с помощью шифрованного языка и радикальной символики пропагандировали насильственное поведение среди подростков.
Полиция провела более десятка обысков. В конце концов лидера группы арестовали в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение оружия, а в Рио-де-Жанейро задержали подозреваемого в беспорядках подростка за хранение детской порнографии.
Полиция заявила, что они тихо провели рейды в субботу за несколько часов до концерта, "избегая паники и распространения искаженной информации среди населения". Министерство юстиции Бразилии заявило, что это никак не повлияло на тех, кто посещал бесплатный концерт.
Концерт Леди Гаги в Бразилии посетили около 2 миллионов человек / Видео с аккаунта певицы в соцсети Х
К слову, бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро состоялся в субботу, 3 мая. Крупнейший концерт поп-звезды в истории оплатил город, а само мероприятие посетило около 2 миллионов человек.