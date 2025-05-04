В Бразилии полиция предотвратила теракт на шоу Леди Гаги: там было более 2 миллионов человек

Бразильская полиция предотвратила теракт, который хотели совершить во время бесплатного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 3 мая. Тогда на мероприятии собралось более 2,1 миллиона человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News и Associated Press.

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Как полиция предотвратила теракт на концерте Гаги в Бразилии

По данным Гражданской полиции Рио-де-Жанейро, которая работала в координации с Министерством юстиции страны, теракт планировала группа, которая пропагандирует язык вражды и занималась радикализацией подростков. Они призывали несовершеннолетних к самоповреждению и насилию.

Подозреваемые вербовали участников, в частности несовершеннолетних, для осуществления скоординированных нападений на мероприятии с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова,

– заявили в полиции.

Министерство юстиции заявило, что вербовщики назвали себя фанатами Гаги, известными как "Маленькие монстры".

Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Гаги в Бразилии / Фото из аккаунта @metgalacrave в соцсети Х

После отчета разведки полиция начала операцию, которую назвала – "Фальшивый монстр". В ходе расследования бразильские правоохранители обнаружили онлайн-ячейки, которые с помощью шифрованного языка и радикальной символики пропагандировали насильственное поведение среди подростков.

Полиция провела более десятка обысков. В конце концов лидера группы арестовали в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение оружия, а в Рио-де-Жанейро задержали подозреваемого в беспорядках подростка за хранение детской порнографии.

Полиция заявила, что они тихо провели рейды в субботу за несколько часов до концерта, "избегая паники и распространения искаженной информации среди населения". Министерство юстиции Бразилии заявило, что это никак не повлияло на тех, кто посещал бесплатный концерт.

Концерт Леди Гаги в Бразилии посетили около 2 миллионов человек / Видео с аккаунта певицы в соцсети Х

К слову, бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро состоялся в субботу, 3 мая. Крупнейший концерт поп-звезды в истории оплатил город, а само мероприятие посетило около 2 миллионов человек.