Победительница Нацотбора-2026 заявила, что хочет передать свой кубок LAUD и объяснила почему

Победу в финале Национального отбора на Евровидение-2026 одержала LELÉKA. После этого она удивила заявлением о том, что хотела бы свой победный кубок отдать другому артисту.

Речь идет о LAUD, который занял второе место в финале конкурса. Об этом артистка сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Радио Проминь".

Наверное, мне надо к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась – LAUD настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня самый лучший вокалист. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки,

– отметила Виктория (настоящее имя LELÉKA – 24 Канал).

Добавим, что LAUD в финале Нацотбора-2026 выступал с песней Lightkeeper. Он объяснял, что Lightkeeper – это второе имя каждого украинца, поскольку они сегодня являются хранителями света для Европы и всего мира.

После публикации этого разговора LELÉKA с журналистом, ее представительница в комментарии телеграмм-каналу "что ты знаешь о Бобуле?" уточнила, на самом деле речь шла о кубке как символе победы.

Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма. Не надо разводить измену,

– подчеркнула менеджер LELÉKA.

Интервью с LELÉKA: смотрите видео онлайн

Что известно об участии LELÉKA в финале Нацотбора-2026?