Очень сильная работа, – Руслана оценила шансы LELÉKA на победу в Евровидении-2026

12 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2026, где Украину представит певица LELÉKA. Накануне конкурса Руслана, которая была членом жюри Нацотбора, поделилась своим мнением об артистке и ее шансах на международной сцене.

Руслана поддерживала LELÉKA еще во время отбора и сейчас считает ее удачным выбором. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

После Нацотбора LELÉKA буквально вспыхнула как одно из самых ярких музыкальных явлений современной украинской сцены. И независимо от того, что будет после Евровидения, она уже стала новой украинской звездой. "Новой" – потому что украинцы открыли ее для себя. Хотя ее музыкальный багаж на самом деле огромный. Она очень музыкальная, имеет собственную философию и стиль. И главное – несет этот стиль дальше. Поэтому я очень хочу, чтобы ей повезло,

– сказала Руслана.

Она также положительно оценила конкурсную песню Ridnym. Руслана назвала ее современной украинской поп-музыкой, которая отличается среди других треков и сочетает различные музыкальные элементы.

Это не примитивная попса и не попытка быть копией кого-то другого. Я бы сказала, что это очень изысканная украинская поп-музыка. И именно та музыка, которая имеет все шансы взлететь на международном уровне... То, как она (LELÉKA, – 24 Канал) это все соединила и вынесла на сцену, – очень сильная работа,

– отметила она.

Кстати, до старта полуфинала букмекеры обновляют свои прогнозы. По данным eurovisionworld, фаворитом сейчас является Финляндия. В то же время Украина занимает 11-е место в рейтингах. Руслана, со своей стороны, отмечает, что не ориентируется на прогнозы букмекеров. По ее мнению, результат зависит прежде всего от живого выступления, эмоций и того, как артистка сможет донести песню до зрителей.

Что известно об участии Украины в Евровидении-2026?

Представительница Украины LELÉKA уже прибыла в Вену, где будет проходить песенный конкурс. Артистка провела первую репетицию на сцене арены Wiener Stadthalle.

В выступлении она будет не одна – к номеру присоединится украинский бандурист Ярослав Джусь. Выступление украинских музыкантов запланировано во втором полуфинале, который состоится 14 мая. В случае выхода в финал они снова появятся на сцене 16 мая.

Постановкой номера LELÉKA для Евровидения-2026 занимается режиссер Илья Дуцик вместе с хореографом Галиной Пехой.