После Евровидения-2026: LELÉKA представила проникновенную песню о памяти и утрате

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA представила свою первую песню после участия в международном песенном конкурсе.

Вместе с треком артистка также выпустила атмосферное Live Music Video. Видео уже доступно на YouTube-канале певицы.

Новый сингл Виктории называется "Zori". Это проникновенная композиция с глубоким смыслом

"Zori" – песня о светлой памяти, которая не остается в прошлом. Она посвящена людям, которых уже нет рядом, но которые продолжают жить в наших воспоминаниях, влиять на наши решения и помогать двигаться вперед.

Эта песня не об идеальной записи или творческих амбициях. Она о том, что мы все сейчас переживаем. Мне было важно выпустить ее именно сейчас – такой, какой она родилась. Потому что люди, которых мы потеряли, продолжают светить в нас,

– подчеркнула LELÉKA.

В клипе певица появляется в светлом наряде за клавишным инструментом. Впоследствии к ней присоединяются бандурист и скрипачи. Благодаря черно-белой эстетике и минималистичному освещению ролик получился очень атмосферным.

LELÉKA – Zori: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее LELÉKA представила мини-альбом, в который вошли все версии песни для "Евровидения".