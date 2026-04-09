LELÉKA поразила живым исполнением Ridnym со струнным квинтетом и бандурой

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA презентовала обновленную конкурсную версию песни Ridnym.

Композицию она исполнила в сопровождении струнного квинтета и бандуры. Видео выступления опубликовали на ютуб-канале Eurovision Song Contest.

Обновленную Ridnym LELÉKA спела на церемонии вручения премии Muzvar Music Awards. Над созданием этой версии композиции работал режиссер-постановщик Михаил Харченко. Инструментальное сопровождение обеспечил струнный квинтет GRAFF, в состав которого входят Владислав Никулин, Максим Романюк, Максим Ощепков, Александр Свит и Владислав Примаков. Кроме этого, к исполнению присоединился бандурист Ярослав Джусь.

Для меня особенно ценно представить песню в звучании, где присутствуют живые струнные. Ведь Ridnym – прежде всего оркестровое произведение, и когда-то я запишу оркестровую версию. А пока мне интересно: как вам такая полуакустическая версия в сопровождении струнного квинтета и бандуры?,

– отметила артистка, как передает Суспільне Культура.

