LELÉKA победила в Нацотборе на Евровидения-2026: украинцы бурно обсуждают результат
- LELÉKA победила в Нацотборе Евровидения-2026 с песней Ridnym, получив самые высокие баллы от зрителей и судей.
- Вокруг результатов Нацотбора возникли обсуждения относительно возможного нарушения правил из-за агитации членом жюри Русланой, а также недовольство среди поклонников других финалистов.
Украина выбрала представителя на Евровидение-2026 – ею стала LELÉKA. Украинцы делятся первыми бурными реакциями и впечатлениями от победителя.
Всего за полчаса сообщение о победе LELÉKA собрало более тысячи комментариев. Бурные обсуждения все еще продолжаются: еврофаны рассказывают о впечатлениях от Нацотбора, вспоминают своих фаворитов и делятся альтернативными мнениями.
Многие украинцы поздравляют артистку с победой на Нацотборе и делятся, что болели за LELÉKA с самого начала. Они также отвечают тем, кто критикует исполнительницу.
- "Невероятная! Заслужила эту победу на все 101%. А те, кто пишут, что "протащили", послушайте еще раз. И напомню, это конкурс песни, и в этой композиции прекрасно все – от музыки до вокала";
- "Я не фанатка таких песен, но голосовала именно за LELÉKA";
- "Поздравляю LELÉKA, справедливая победа";
- "Это лучший выбор нашей страны".
В то же время ни один Нацотбор не проходит без скандалов. В этом году больше всего обсуждений спровоцировала Руслана, которая открыто призвала голосовать за LELÉKA в эфире конкурса. Возмущение выражают даже медийные личности, в частности Евгений Пронин и Рамина Эсхакзай.
Уважаемый тредс, сделать адвокатский запрос организаторам Нацотбора Евровидения с вопросом: Является ли нарушением правил Нацотбора прямое агитирование Русланой (членом жюри нацотбора) за одну из конкурсанток?
– написал адвокат.
Рамина возмущена высказываниями Русланы / Фото из инстаграм-сториз
Об этом вспоминают и в комментариях к сообщениям на страницах Общественного.
- "Евровидение куплено, прошу проверить правильность голосования и оценок";
- "Общественное и некоторые жюри занимались открытой агитацией, что противоречит правилам. Украину представляет человек, который последние 11 лет живет заграницей. Почему мы не считаем этого человека не в контексте и не оторванным от реальности?";
- "Такое ощущение, что все было решено еще в начале";
- "Человек 11 лет не живет в Украине и едет ее представлять".
- "Судьи тянули ее как могли. Ужас. А еще ужаснее – некомпетентность Русланы. Кто дал ей право на агитацию и критику других участников? Разочарование";
- "Видимо, впервые член жюри начал агитировать за одну из участниц на всю страну перед решающим голосованием. В словах Русланы "выбирайте Лелеку" нашел также неуважение к другим конкурсантам. Не нужно тогда нацотбора, мнения слушателей и поклонников...".
Поклонники других финалистов поддерживают своих фаворитов в комментариях. Очень много упоминаний о LAUD, который занял второе место. Также фаны поддерживают The Elliens, Monokate и других артистов, – ведь каждый показал в этом году высокий уровень.
- "LAUD был лучшим на этом отборе";
- "Пусть покажут результаты! У Джерри большая фанбаза! Никогда не поверю, что она на 3 месте";
- "У LAUD реально был шанс показать, насколько прогрессивные певцы Украины, с качественным современным звучанием. А теперь будем плакать вновь на сцене еще одной страдальческой песней";
- "CATHARTICUS был лучшим сегодня"; "Тупо украли у LAUD победу".
Также важно отметить, что многим украинцам кажется слишком коротким время, отведенное на голосование. В нынешних условиях немало домов остается без света, связи и интернета. Вероятно, не всем еврофанам удалось отдать свой голос за фаворита.
Что пишут украинцы о Нацотборе-2026 / Скриншоты из инстаграма
Результаты Нацотбора-2026: что надо знать?
- Национальный отбор на Евровидение-2026 состоялся в субботу, 7 февраля. Ведущими шоу были Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. В состав судей вошли Руслана, Злата Огневич, Виталий Дроздов, Константин Томильченко и Евгений Филатов.
- Победу в конкурсе одержала LELÉKA с песней Ridnym – именно она представит Украину на Евровидении. Певица получила самые высокие баллы: 10 от зрителей и 10 от судей.
- Второе место на Нацотборе занял LAUD, а Jerry Heil оказалась на третьей строчке.