LELÉKA победила в Нацотборе на Евровидения-2026: украинцы бурно обсуждают результат

Украина выбрала представителя на Евровидение-2026 – ею стала LELÉKA. Украинцы делятся первыми бурными реакциями и впечатлениями от победителя.

Всего за полчаса сообщение о победе LELÉKA собрало более тысячи комментариев. Бурные обсуждения все еще продолжаются: еврофаны рассказывают о впечатлениях от Нацотбора, вспоминают своих фаворитов и делятся альтернативными мнениями.

Интересно Я боялась, – LELÉKA впервые прокомментировала победу в Нацотборе-2026

Многие украинцы поздравляют артистку с победой на Нацотборе и делятся, что болели за LELÉKA с самого начала. Они также отвечают тем, кто критикует исполнительницу.

"Невероятная! Заслужила эту победу на все 101%. А те, кто пишут, что "протащили", послушайте еще раз. И напомню, это конкурс песни, и в этой композиции прекрасно все – от музыки до вокала";

"Я не фанатка таких песен, но голосовала именно за LELÉKA";

"Поздравляю LELÉKA, справедливая победа";

"Это лучший выбор нашей страны".

В то же время ни один Нацотбор не проходит без скандалов. В этом году больше всего обсуждений спровоцировала Руслана, которая открыто призвала голосовать за LELÉKA в эфире конкурса. Возмущение выражают даже медийные личности, в частности Евгений Пронин и Рамина Эсхакзай.

Уважаемый тредс, сделать адвокатский запрос организаторам Нацотбора Евровидения с вопросом: Является ли нарушением правил Нацотбора прямое агитирование Русланой (членом жюри нацотбора) за одну из конкурсанток?

– написал адвокат.



Рамина возмущена высказываниями Русланы / Фото из инстаграм-сториз

Об этом вспоминают и в комментариях к сообщениям на страницах Общественного.

"Евровидение куплено, прошу проверить правильность голосования и оценок";

"Общественное и некоторые жюри занимались открытой агитацией, что противоречит правилам. Украину представляет человек, который последние 11 лет живет заграницей. Почему мы не считаем этого человека не в контексте и не оторванным от реальности?";

"Такое ощущение, что все было решено еще в начале";

"Человек 11 лет не живет в Украине и едет ее представлять".

"Судьи тянули ее как могли. Ужас. А еще ужаснее – некомпетентность Русланы. Кто дал ей право на агитацию и критику других участников? Разочарование";

"Видимо, впервые член жюри начал агитировать за одну из участниц на всю страну перед решающим голосованием. В словах Русланы "выбирайте Лелеку" нашел также неуважение к другим конкурсантам. Не нужно тогда нацотбора, мнения слушателей и поклонников...".

Поклонники других финалистов поддерживают своих фаворитов в комментариях. Очень много упоминаний о LAUD, который занял второе место. Также фаны поддерживают The Elliens, Monokate и других артистов, – ведь каждый показал в этом году высокий уровень.

"LAUD был лучшим на этом отборе";

"Пусть покажут результаты! У Джерри большая фанбаза! Никогда не поверю, что она на 3 месте";

"У LAUD реально был шанс показать, насколько прогрессивные певцы Украины, с качественным современным звучанием. А теперь будем плакать вновь на сцене еще одной страдальческой песней";

"CATHARTICUS был лучшим сегодня"; "Тупо украли у LAUD победу".

Также важно отметить, что многим украинцам кажется слишком коротким время, отведенное на голосование. В нынешних условиях немало домов остается без света, связи и интернета. Вероятно, не всем еврофанам удалось отдать свой голос за фаворита.

Что пишут украинцы о Нацотборе-2026 / Скриншоты из инстаграма

Результаты Нацотбора-2026: что надо знать?