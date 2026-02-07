Она получила – 20 баллов и уже в мае представит Украину на международном песенном конкурсе в Вене. Артистка прокомментировала свой успех в Нацотборе, передает 24 Канал.
LELÉKA призналась, что очень тронута победой и для нее большая честь получить возможность представить Украину на международной арене.
Больше всего я боялась, когда шла на Нацотбор: быть не принятой сообществом, к которому считаю себя принадлежащей. И то, что за меня люди все-таки проголосовали, для меня имеет невероятное значение,
– сказала певица в прямом эфире.
Напомним, что на Нацотборе-2026 LELÉKA выступала с песней Ridnym о надежде и внутренней силе, которая помогает начать снова, даже когда вокруг все рушится. Она о принятии изменений, веру в себя и в жизнь, которая всегда находит способ возродиться.
Что известно о певице LELÉKA?
- Настоящее имя артистки – Виктория Корникова.
- Она родилась 10 ноября 1990 года в городе Першотравенск (ныне Шахтерское) Донецкой области.
- Впоследствии переехала в столицу, где училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Виктория получила степень бакалавра исполнительских искусств / актерского мастерства.
- В 2014 году она переехала в Германию. Певица хочет вернуться в Украину, однако пока не имеет возможности зарабатывать музыкой на Родине. Все ее связи сейчас за рубежом.