Вона отримала – 20 балів і вже в травні представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Відні. Артистка прокоментувала свій успіх у Нацвідборі, передає 24 Канал.

LELÉKA зізналася, що дуже зворушена перемогою і для неї велика честь отримати можливість представити Україну на міжнародній арені.

Найбільше я боялася, коли йшла на Нацвідбір: бути не прийнятою спільнотою, до якої вважаю себе приналежною. І те, що за мене люди все-таки проголосували, для мене має неймовірне значення,

– сказала співачка в прямому етері.

Нагадаємо, що на Нацвідборі-2026 LELÉKA виступала з піснею Ridnym про надію і внутрішню силу, яка допомагає почати знову, навіть коли навколо все руйнується. Вона про прийняття змін, віру в себе та в життя, яке завжди знаходить спосіб відродитися.

Що відомо про співачку LELÉKA?