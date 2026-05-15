Я сделаю все, – LELÉKA обратилась к украинцам после выхода в гранд-финал Евровидения-2026
- LELÉKA вышла в гранд-финал Евровидения-2026, поблагодарила украинцев за поддержку и пообещала еще лучшее выступление в финале.
- Сейчас букмекеры прогнозируют Украине 11 место на Евровидении-2026.
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA выступила во втором полуфинале и прошла в гранд-финал. Певица поделилась первыми эмоциями после объявления результатов.
LELÉKA записала видеообращение к украинцам, которое опубликовала на своей странице в инстаграме.
Не пропустите Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026: под каким номером Украина
После выхода в гранд-финал Евровидения-2026 LELÉKA поблагодарила украинцев за поддержку.
Сегодня первая репетиция перед этим шоу была идеальна. Я обещаю, что в финале будет намного лучше. Я сделаю все. Слава Украине!,
– сказала она.
В конце видеообращения певица показала символический жест – трезубец Вячеслава Черновола, украинского политика, который трагически погиб в автокатастрофе 25 марта 1999 года.
LELÉKA обратилась к украинцам: смотрите видео онлайн
Для справки! Украина выступит в гранд-финале Евровидения-2026 под номером 7.
Напомним, что сейчас букмекеры прогнозируют Украине 11 место, говорится на сайте eurovisionworld. В тройку фаворитов входят Финляндия, Австралия и Греция, однако все еще может измениться.
Украина на Евровидении-2026: что нужно знать?
LELÉKA вышла на сцену второго полуфинала под номером 12. Она исполнила песню Ridnym, поразив мощным вокалом и обновленной постановкой, которая существенно отличалась от той, что была на Нацотборе.
Режиссером-постановщиком номера стал Илья Дуцик. Представительница Украины была одета в костюм от украинского дизайнера Лилии Литковской.
Вместе с LELÉKA выступил бандурист Ярослав Джусь.