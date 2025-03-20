Порноактер Leon 13 рассказал о своем 8-летнем сыне, который живет в Германии

Блогер, массажист и актер фильмов для взрослых Leon 13 рассказал о сыне. Мальчику 8 лет и сейчас он живет в Германии.

По словам Leon 13, мальчик в основном говорит на немецком языке и уже забывает русский. Об этом блогер рассказал в проекте "По домам" от Люкс ФМ, сообщает Show 24.

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Leon 13 признался, что почти не поддерживает контакт с сыном. С мальчиком постоянно видится мама блогера, которая проживает в Германии, – только тогда мужчина может созвониться с ним и увидеть онлайн. Дело в том, что новый возлюбленный экс-супруги Leon 13 против него, ведь думает, что бывшие супруги снова сойдутся.

Она уже ему родила, у моего сына есть брат. Это немец. Там с логикой тяжело. Очень трудно их понять,

– говорит актер фильмов для взрослых.

Блогер поделился, что последний раз виделся с сыном полгода назад. За время войны Leon 13 где-то шесть раз приезжал к мальчику. Он заметил, что выезжал за границу как волонтер, когда закупал необходимые вещи для военных.

Leon 13 также подчеркнул, что экс-жена "забрала у него сына", когда он был спортсменом и работал на стройке. Говорит, что тогда "никакой тематики 18+ не было", имея в виду свою нынешнюю деятельность.

Leon 13 о сыне: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Leon 13 рассказал о романе с Анной Тринчер. По словам блогера, их отношения начались после съемок клипа на песню певицы "Бар за баром", однако впоследствии завершились.