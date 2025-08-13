Украинский блогер и порноактер Leon13 сделал предложение любимой. Он показал, как предложил Анастасии выйти за него замуж.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Leon13. Блогер сделал девушке предложение после года отношений.

Leon13 сделал предложение любимой в центре Киева. Влюбленные подошли к торговому центру "Гулливер", где на большом экране показали их фото и писало: "Настя, выходи за меня".

Когда девушка отвернулась от здания, то увидела, что блогер стал на одно колено, а в руках держал кольцо и букет цветов. На видео заметно, что Анастасия была шокирована. Она сказала желанное "да".

Leon13 сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Анастасии

Что интересно, Анастасия думала, что они едут снимать рекламу цветов. Она призналась, что не ожидала получить предложение руки и сердца от Leon13, ведь пара никогда серьезно не обсуждала бракосочетание.

