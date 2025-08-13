Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Leon13. Блогер освідчився дівчині після року стосунків.

Leon13 освідчився коханій у центрі Києва. Закохані підійшли до торгового центру "Гулівер", де на великому екрані показали їхні фото і писало: "Настя, виходь за мене".

Коли дівчина відвернулась від будівлі, то побачила, що блогер став на одне коліно, а в руках тримав обручку і букет квітів. На відео помітно, що Анастасія була шокована. Вона сказала омріяне "так".

Leon13 освідчився коханій / Фото з інстаграму Анастасії

Що цікаво, Анастасія думала, що вони їдуть знімати рекламу квітів. Вона зізналась, що не очікувала отримати пропозицію руки й серця від Leon13, адже пара ніколи серйозно не обговорювала одруження.

