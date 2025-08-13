Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Leon13. Блогер сделал девушке предложение после года отношений.

Leon13 сделал предложение любимой в центре Киева. Влюбленные подошли к торговому центру "Гулливер", где на большом экране показали их фото и писало: "Настя, выходи за меня".

Когда девушка отвернулась от здания, то увидела, что блогер стал на одно колено, а в руках держал кольцо и букет цветов. На видео заметно, что Анастасия была шокирована. Она сказала желанное "да".

Leon13 сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Анастасии

Что интересно, Анастасия думала, что они едут снимать рекламу цветов. Она призналась, что не ожидала получить предложение руки и сердца от Leon13, ведь пара никогда серьезно не обсуждала бракосочетание.

